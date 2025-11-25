Autoridades de Zacatecas informaron que la noche del domingo fueron localizados siete cuerpos en Villa de Cos, municipio limítrofe con San Luis Potosí. A escasos metros, detuvieron a cuatro personas dentro de un vehículo con manchas de sangre, presuntamente elementos estatales potosinos.

La información fue difundida por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, quien detalló que los hechos se registraron mientras elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) realizaban el operativo permanente “Vigilante Nocturno”. Los cuerpos se encontraron en un camino de terracería que conecta con la comunidad del Salado, en Santo Domingo de San Luis Potosí.

Los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, mientras que los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense para identificar a las víctimas y determinar las causas de muerte. La camioneta gris 4x4 en la que viajaban los presuntos responsables fue asegurada.

CT