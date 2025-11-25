Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 25 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 25 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 56% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 27 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 17

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

