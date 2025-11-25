Martes, 25 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 25 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 25 de noviembre de 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 25 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 25 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 56% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 27 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 17

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Cancún
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Zapopan
Clima en Ciudad de México
Clima en Tonalá
Clima en Tlaquepaque
Clima en El Salto
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones