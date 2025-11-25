Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 25 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este martes 25 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 23

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

