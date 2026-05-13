¿Qué está pasando con el clima en México? Este miércoles 13 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta importante debido a la interacción de diversos fenómenos atmosféricos que dividirán al país.

Por un lado, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México generará precipitaciones significativas, mientras que la masa de aire asociada al frente frío 50 modificará sus características térmicas . Esto responde al porqué de las condiciones tan contrastantes que viviremos hoy, afectando a millones de mexicanos que deberán adaptar su rutina diaria ante la inminente llegada de tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y un calor sofocante en otras regiones.

Estados en alerta máxima por lluvias y granizo

Las precipitaciones más severas se concentrarán en el sureste y centro del territorio nacional . Chiapas encabeza la lista con lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros, lo que incrementa drásticamente el riesgo de deslaves y encharcamientos severos. Por su parte, entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Tabasco registrarán intervalos de chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros. En la Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan chubascos moderados, ideales para no olvidar el paraguas.

Estas condiciones climáticas, impulsadas por la inestabilidad atmosférica, exigen que la población vulnerable se mantenga informada y evite transitar por zonas propensas a inundaciones durante la tarde y noche de este miércoles.

El contraste: calor extremo que no cede

A pesar de las tormentas, la onda de calor continuará asfixiando a 14 estados de la República Mexicana . Regiones de Sonora y Sinaloa experimentarán temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, un calor verdaderamente extremo que pone en riesgo la salud pública. Asimismo, los termómetros oscilarán entre los 40 y 45 grados en Baja California, Chihuahua, Durango, Nayarit y la Península de Yucatán. Este drástico contraste térmico explica cómo el país se encuentra dividido climáticamente hoy.

Las autoridades recomiendan encarecidamente mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, y prestar especial atención a niños y adultos mayores para prevenir golpes de calor irreparables.

Tips rápidos para enfrentar el clima de hoy

Para que el clima no te tome por sorpresa, aquí tienes una lista de recomendaciones clave:

1. Revisa tu ruta: Si vives en Jalisco o la capital del país, anticipa retrasos por encharcamientos.

2. Prepara tu mochila de emergencia: En zonas de Chiapas y Tabasco, guarda documentos importantes en bolsas herméticas.

3. Protégete del granizo: Resguarda tus vehículos y mascotas bajo techo seguro.

4. Hidratación constante: Si habitas en el norte, bebe agua aunque no tengas sed y usa protector solar.

5. Mantente conectado: Sigue las actualizaciones en tiempo real del Servicio Meteorológico Nacional y atiende las indicaciones de Protección Civil.

En conclusión, este 13 de mayo de 2026 nos recuerda la complejidad geográfica y climática de nuestro país. Ya sea que enfrentes las intensas lluvias en el sur o el calor abrasador en el norte, la prevención es tu mejor herramienta.

Mantente siempre informado a través de fuentes oficiales y no subestimes las advertencias meteorológicas. Comparte esta información con tus familiares y amigos para que todos puedan planificar su día de manera segura y sin contratiempos, recordando que la seguridad siempre debe ser la prioridad ante los caprichos de la naturaleza.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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