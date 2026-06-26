Cae 'El Monstruo', presunto operador logístico de Los Salazar, en operativo conjunto en Sonora

La Secretaría de Marina (Semar), en una operación conjunta con autoridades de Sonora, detuvo a Jesús Tadeo "N", alias "El Monstruo", presunto operador logístico de segundo nivel de Los Salazar del Cártel de Sinaloa, y a tres de sus colaboradores.

Operativo se realizó en Cajeme

La Secretaría de Marina (Semar) informó que labores de inteligencia naval permitieron localizar a Jesús Tadeo en un domicilio de la colonia Morelos, situado en el municipio de Cajeme, donde elementos navales, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Policía Estatal de Seguridad Pública lo capturaron en conjunto con su jefe de sicarios y dos sicarios.

Aseguran droga, cartuchos, dinero y un vehículo

Dicha dependencia, a cargo de Raymundo Pedro Morales Ángeles, reportó que en lugar se aseguraron 110 dosis de metanfetamina, un vehículo, un cargador, 12 cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Lo identifican como generador de violencia en Ciudad Obregón

De acuerdo con reportes federales, "El Monstruo" es considerado como uno de los principales generadores de violencia regional con su grupo delictivo en Ciudad Obregón.

Se estima que la afectación económica por el aseguramiento es de más de cinco millones de pesos, derivada del impacto a la infraestructura logística de la célula delictiva.

Detenidos quedaron a disposición de las autoridades

La Secretaría de Marina señaló que a las personas detenidas les fueron leídos sus derechos y en conjunto con los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

"Esta acción representa un logro relevante en materia de seguridad, al contribuir de manera directa a la desarticulación de estructuras criminales y a la disminución de la violencia en el país", concluyó.

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