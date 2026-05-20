Un alumno de tercer grado de la Secundaria Número 18, en la colonia Ciudad Chapultepec de Cuernavaca, Morelos, fue asegurado por la Guardia Nacional luego de que presuntamente ingresó a la escuela con un arma de fuego y la detonó.

La intervención ocurrió tras el reporte de maestros que señalaron haber escuchado un disparo al interior de la escuela, lo que provocó una fuerte movilización policiaca y momentos de incertidumbre entre estudiantes y docentes.

Durante la revisión, los agentes localizaron al menor, quien quedó bajo resguardo de las autoridades para el inicio de las investigaciones correspondientes.

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De acuerdo con testimonios de compañeros, el adolescente habría mostrado previamente en redes sociales imágenes donde aparecía sosteniendo el arma presuntamente involucrada en el incidente.

Autoridades informaron que no hubo personas lesionadas; sin embargo, las clases fueron suspendidas de manera preventiva mientras se desarrollan las indagatorias para determinar el origen del arma y esclarecer los hechos.

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Armas en escuelas de México, una tendencia preocupante

El ingreso de armas a los planteles educativos en México ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una tendencia preocupante. De acuerdo con una investigación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) publicada en abril de 2026, el país ha registrado 143 incidentes con armas de fuego en escuelas desde el año 2000.

La escalada de violencia es evidente: mientras que en 2025 se alcanzó un máximo histórico de 30 incidentes, tan solo en el primer trimestre de 2026 ya se contabilizaban 17 casos. Estos eventos, que evidencian el impacto de los 15 millones de armas ilegales que circulan en el país, han dejado un saldo acumulado de 13 personas fallecidas y 30 heridas en entornos escolares.

¿Qué otros incidentes con armas de fuego se han registrado en escuelas de México?

El susto vivido en Cuernavaca se suma a una lista de eventos trágicos que han sacudido al sistema educativo mexicano en la historia reciente, recordando que las amenazas pueden escalar rápidamente a escenarios fatales.

Apenas hace unos meses, un adolescente de 15 años asesinó con un fusil de asalto a dos maestras en la Preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Este ataque se une a otros episodios oscuros en la memoria colectiva del país, como el tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón en 2020, donde un niño de 11 años disparó contra su profesora, y la tragedia del Colegio Americano de Monterrey en 2017.

Estos antecedentes subrayan la urgencia de atender la salud mental y la seguridad en las escuelas.

JM