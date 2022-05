CDMX: Por amenaza de tiroteo, revisan mochilas a alumnos de secundaria

Luego que se diera a conocer que un estudiante de la Secundaria Diurna 88 Nabor Carrillo, en la Ciudad de México, introdujera un arma de fuego al plantel educativo y amenazara con agredir a sus compañeros y maestros, este lunes padres de familia se organizaron y revisaron de uno en uno las mochilas de los alumnos.

A la entrada de la escuela ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, los padres en coordinación con los profesores, inspeccionaron las mochilas de quienes entraban; buscaban armas, drogas o cualquier otro objeto ilegal que los alumnos intentarán meter.

Esto provocó descontento en algunos padres de familia, quienes dijeron que aceptaban la revisión, pero no estaban de acuerdo, "creo que esa no es la solución a un problema más grave, el verdadero problema está en casa y es donde se debe atender y prevenir", expuso Jimena, su hija cursa el primer año.

Otros pidieron que la inspección de mochilas sea permanente y en todos los planteles. "No sabemos qué tipos de compañeros tengan nuestros hijos o incluso, ahora con las redes sociales no sabes qué influencia tienen nuestros hijos, creo que es correcto, pero que no sea solo hoy o esta semana, que sea permanente", expuso Carmen, otra madre de familia.

Del alumno que provocó todo, así como de sus padres de familia se desconoce su paradero, pues ni los directivos del plantel han tenido contacto con ellos.

GC