El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en el Día de las Madres continuará el ambiente caluroso y extremadamente caluroso en gran parte de México, además de lluvias.

En su pronóstico del tiempo, dicha dependencia a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adelantó que a partir del próximo lunes 11 de mayo se prevén precipitaciones de fuertes, muy fuertes e intensas.

¿Qué regiones de México superarán los 45 grados de temperatura? UNO a UNO

Para la madrugada de este domingo habrá de -5 a 0°C en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 °C en las sierras de Baja California, Estado de México y Sonora.

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Con referencia a las altas temperaturas, irán de los 30 a los más de 45°C:

D e 30 a 35 °C: Nuevo León y Aguascalientes.

Nuevo León y Aguascalientes. De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila (suroeste), Tamaulipas (centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco , Colima, Guanajuato (noreste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte y centro), Estado de México (suroeste), Hidalgo (norte y noroeste), Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Baja California Sur, Coahuila (suroeste), Tamaulipas (centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit, , Colima, Guanajuato (noreste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte y centro), Estado de México (suroeste), Hidalgo (norte y noroeste), Puebla (suroeste) y Quintana Roo. De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán (centro), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (oeste), Morelos, Veracruz (sur), Tabasco (este y sur), Campeche (norte y oeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

Baja California (noreste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán (centro), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (oeste), Morelos, Veracruz (sur), Tabasco (este y sur), Campeche (norte y oeste) y Yucatán (oeste y suroeste). MÁS DE 45 °C: Sonora (sur y este), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

¿Lloverá el Día de las Madres en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

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El temporal, indican, podría causar encharcamientos, inundaciones y aumento de los niveles de los ríos y deslaves.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco , Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durango, Zacatecas, Aguascalientes, , Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. I ntervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Tabasco (sur).

Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Tabasco (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (sureste) y Chiapas (centro y sur).

Puebla (sureste) y Chiapas (centro y sur). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur) y Oaxaca (norte).

De igual forma, para el siguiente lunes, el SMN pronostica el mantenimiento del ambiente caluroso en al menos 23 entidades. Por último, agrega que un nuevo frente frío se acercará a la frontera mexicana norte.

JM