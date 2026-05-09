El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en el Día de las Madres continuará el ambiente caluroso y extremadamente caluroso en gran parte de México, además de lluvias.En su pronóstico del tiempo, dicha dependencia a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adelantó que a partir del próximo lunes 11 de mayo se prevén precipitaciones de fuertes, muy fuertes e intensas.Para la madrugada de este domingo habrá de -5 a 0°C en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 °C en las sierras de Baja California, Estado de México y Sonora.Con referencia a las altas temperaturas, irán de los 30 a los más de 45°C:De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. El temporal, indican, podría causar encharcamientos, inundaciones y aumento de los niveles de los ríos y deslaves.De igual forma, para el siguiente lunes, el SMN pronostica el mantenimiento del ambiente caluroso en al menos 23 entidades. Por último, agrega que un nuevo frente frío se acercará a la frontera mexicana norte.JM