¿Por qué el calor te da más sueño durante el día?

Durante la actual temporada de calor, miles de ciudadanos en Guadalajara y diversas regiones de Jalisco experimentan una pesadez inusual que dificulta sus rutinas. Este fenómeno diurno no es simple pereza ni falta de sueño nocturno, sino una respuesta biológica directa a las condiciones climáticas extremas que azotan la región.

El cuerpo humano funciona como una máquina biológica perfecta que necesita mantenerse a una temperatura constante de aproximadamente 37 grados Celsius para operar correctamente. Cuando el ambiente supera esta marca térmica, el organismo inicia un trabajo exhaustivo y silencioso que consume gran parte de nuestra energía vital diaria.

El esfuerzo invisible de la termorregulación

La respuesta científica a este cansancio radica en el hipotálamo, la pequeña pero poderosa región del cerebro encargada de regular la temperatura corporal. Este centro de control detecta el calor externo de inmediato y ordena al cuerpo que comience a enfriarse para proteger los órganos vitales de un colapso.

Para lograr este enfriamiento, el cuerpo utiliza la termorregulación, un complejo proceso fisiológico que incluye la vasodilatación. Los vasos sanguíneos se expanden significativamente para permitir que fluya más sangre cerca de la superficie de la piel, liberando así el calor interno hacia el exterior a través del sudor.

Este ensanchamiento de los vasos sanguíneos provoca una caída natural y repentina en la presión arterial de las personas. Al tener una presión más baja, el cerebro recibe un flujo sanguíneo ligeramente menor, lo que se traduce en una sensación inmediata de letargo, pesadez y somnolencia incontrolable .

La deshidratación y el papel de las instituciones de salud

Además del enorme esfuerzo cardiovascular, el cuerpo suda profusamente para refrescarse, perdiendo líquidos y electrolitos esenciales en el proceso . Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierten que esta pérdida acelera drásticamente la fatiga muscular y mental si no se repone de manera constante y adecuada.

La deshidratación leve, que a menudo resulta imperceptible en sus primeras etapas, es una de las principales causas de la falta de concentración y el dolor de cabeza . Por ello, la fatiga térmica afecta severamente el rendimiento laboral y académico de la población durante las horas más críticas del día.

Estrategias clave para mantener la energía y vencer el letargo

Para combatir este desgaste físico, es fundamental adaptar nuestros hábitos diarios a las exigencias del clima actual. Los expertos en salud pública recomiendan encarecidamente evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, el periodo donde se registra la mayor radiación solar.

Entre los tips rápidos y efectivos destacan:

• Beber agua constantemente aunque no se tenga sensación de sed.

• Consumir alimentos ligeros ricos en agua como frutas y verduras de temporada.

• Usar ropa de algodón de colores claros que permita la transpiración adecuada del cuerpo sin retener el calor.

Finalmente, tomar pausas breves en lugares frescos, sombreados o con aire acondicionado ayuda a que el sistema nervioso central descanse del esfuerzo térmico. Con estas sencillas pero vitales medidas preventivas, es posible ganarle la batalla al calor y mantener la productividad intacta sin arriesgar nuestra salud integral.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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