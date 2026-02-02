Crediterreno Infonavit: La opción para comprar un terreno y construir después

Formar patrimonio no siempre implica adquirir una casa construida; para muchas personas, el primer paso es comprar un terreno y planear la vivienda con calma. Pensando en ello, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece Crediterreno, un financiamiento diseñado exclusivamente para quienes desean adquirir un predio sin necesidad de construir de inmediato.

Este programa permite obtener hasta 2.9 millones de pesos, dependiendo del perfil del solicitante. Los factores que determinan el monto son el salario registrado ante el IMSS, la edad del trabajador, su historial crediticio y la precalificación en el Infonavit.

Para quienes tramitan su primer crédito, el préstamo puede alcanzar los 2.9 millones de pesos, con tasas de interés que van de 6.5% a 8.2%. En cambio, si se trata de una segunda acción de vivienda, el monto máximo ronda los 2.5 millones de pesos, con tasas que oscilan entre 9% y 11%.

Requisitos del terreno

El crédito no aplica para cualquier tipo de predio. El terreno debe cumplir con los criterios técnicos y legales establecidos por el Infonavit:

Uso de suelo habitacional o mixto.

Ubicación en zona urbana o semiurbana.

Contar con servicios básicos o factibilidad comprobada para instalarlos.

Tener escritura individual y estar libre de gravamen.

Si existe alguna construcción, esta no debe exceder el 20% del valor total del terreno.

¿Cuáles son las condiciones del crédito?

Los pagos se realizan mediante descuento vía nómina, lo que garantiza mensualidades fijas acordes al ingreso del trabajador. El plazo del financiamiento puede ser de 1 a 15 años, siempre que la suma de la edad del solicitante y el plazo solicitado no rebase los límites establecidos por el instituto.

A diferencia de otros productos de Infonavit, Crediterreno solo financia la compra del terreno, sin incluir recursos adicionales para construir. Cada solicitud pasa por un avalúo y dictamen técnico, que determinan el valor máximo a financiar.

Con esta alternativa, el Infonavit busca facilitar el acceso al suelo habitacional formal y brindar una opción real a quienes desean construir su hogar paso a paso.

EE