Calendario de pago enero 2026: ¿Cuándo se deposita el doble pago de la Pensión ISSSTE?

Si eres pensionado o jubilado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), esta información te interesa: ya hay fecha para el próximo depósito que incluye el doble pago.

El esquema del ISSSTE reparte este beneficio en dos momentos clave con el propósito de ofrecer un respiro económico antes de las fiestas de fin de año y al inicio de la conocida cuesta de enero, cuando los gastos suelen incrementarse.

¿Cuándo cae el doble pago de la Pensión ISSSTE?

El último pago que recibieron los beneficiarios fue el correspondiente a diciembre, adelantado el 28 de noviembre.

El siguiente depósito será el de enero de 2026, programado para el viernes 2 de enero, ya que el jueves 1 es día festivo por Año Nuevo. Este pago incluirá la segunda parte del aguinaldo . Cabe recordar que el ISSSTE acostumbra realizar los depósitos al cierre del mes previo, en el último día hábil.

Calendario de pago enero 2026

Viernes 2 de enero: pensión mensual + segunda parte del aguinaldo.

¿Por qué el aguinaldo se entrega en dos partes?

El aguinaldo que otorga el ISSSTE se divide en dos exhibiciones: la primera a finales del año y la segunda al comenzar el siguiente. En noviembre de 2025, los pensionados recibieron la primera mitad junto con su pensión mensual, lo que les permitió disponer de recursos extra para las celebraciones decembrinas y el Buen Fin.

La segunda parte se liberará en enero de 2026, junto con el pago regular de la pensión, completando así los 40 días de aguinaldo que establece la ley dentro del régimen de pensiones del instituto.

Para verificar que el depósito se haya realizado correctamente, se recomienda consultar tu cuenta o tarjeta en los primeros días de enero. Si detectas algún retraso o incidencia, comunícate con el ISSSTE a través de sus canales de atención oficiales.

ISSSTE

