El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que este 13 de junio de 2026, a las 12:20:52 horas, se registró un sismo que activó de manera automática la alerta sísmica en teléfonos celulares de algunas personas en la Ciudad de México, las cuales utilizan aplicaciones especializadas, pero no en los altavoces. De manera preliminar, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó una magnitud de 5.3, con epicentro localizado a 26 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero; minutos después, el propio organismo actualizó la información y confirmó que la magnitud final del movimiento fue de 5.2, ocurrido a las 12:20 horas.

X / @SSNMexico

¿Dónde y por qué se activó en celulares la alerta sísmica pero no en los altavoces?

De acuerdo con el reporte emitido por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), la alerta sísmica de los celulares de algunos usuarios de aplicaciones se activó en Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, con un tiempo aproximado de anticipación de 18 segundos en ambas localidades.

X / @SASMEX

Los altavoces de la alerta sísmica no se activaron porque, de acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), la estimación de energía registrada durante los primeros segundos del sismo no superó los niveles establecidos para emitir el aviso preventivo.

El organismo explicó que el sensor más cercano al epicentro se localizó a 18 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero. Tras analizar la información inicial captada por la red de monitoreo, el sistema determinó que el movimiento telúrico no representaba un riesgo suficiente para justificar la activación de los altavoces en las ciudades cubiertas por la alerta sísmica.

Por esta razón, aunque algunas personas recibieron una notificación de alerta sísmica en sus teléfonos celulares, el sistema de altavoces instalado en la Ciudad de México y otras entidades no emitió el aviso sonoro preventivo.

Sin daños, tras sismo del 13 de junio en Guerrero

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos informó que se mantiene el monitoreo en los 36 municipios de la entidad para descartar cualquier afectación derivada del movimiento telúrico.

X / @PC_Morelos

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, señaló a través de su cuenta oficial de X, @EvelynSalgadoP, que desde el primer momento se estableció comunicación con las y los presidentes municipales de las distintas regiones del estado para dar seguimiento a la situación. La mandataria estatal indicó que, hasta el momento, no se reportan daños ni afectaciones, y agregó que continúan los trabajos de coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para atender cualquier eventualidad.

También informó que, como parte de las acciones de atención y monitoreo tras el sismo registrado este sábado, elementos de Tránsito Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública retiraron de inmediato una piedra que cayó sobre la avenida Escénica de Acapulco. Gracias a la rápida intervención de las autoridades, la circulación en esta importante vialidad se mantiene con normalidad. La mandataria estatal reiteró el llamado a las y los automovilistas a conducir con precaución y mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil.

X / @EvelynSalgadoP

Asimismo, el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina (Semar) informó que, con base en la información preliminar disponible sobre el sismo, no se esperan variaciones en el nivel del mar ni riesgos de tsunami en las costas del país.

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México reportó que, hasta el momento, no existen afectaciones en las entidades cercanas al epicentro, aunque se mantiene el monitoreo permanente.

De acuerdo con los reportes preliminares difundidos por la CNPC:

Chilpancingo, Guerrero: no fue percibido por la población y no se reportan afectaciones.

Morelos: no fue percibido por la población y no se reportan afectaciones.

Ciudad de México: no fue percibido por la población y no se reportan afectaciones.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada.

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