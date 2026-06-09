Este martes 9 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante su conferencia matutina la publicación un decreto en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual se modificarán las actividades laborales en las oficinas públicas, lo que oficializa la suspensión de actividades el 11 de junio por la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Estos son los estados que suspenden actividades por la inauguración del Mundial 2026

Después del decreto de la Presidenta, siete estados se sumaron a la suspensión de actividades para que los mexicanos puedan disfrutar de la inauguración del torneo de futbol más importante del mundo.

Veracruz

La gobernadora Rocío Nahle confirmó la suspensión de clases en todos los niveles educativos.

Campeche

La gobernadora Layda Elena Sansores anunció que el próximo jueves se suspenderán formalmente las clases en todos los niveles educativos y las actividades laborales en las oficinas.

Jalisco

El Gobernador Pablo Lemus confirmó que Jalisco se suma al decreto emitido por la Presidenta, por lo que tampoco habrán clases, únicamente los servicios que tienen que ver con seguridad pública y Protección Civil operarán con normalidad.

Ciudad de México

La mandataria, Clara Brugada se sumó a la suspensión de clases en todos los niveles educativos mientras que las oficinas de gobierno implementarán el trabajo a distancia.

Estado de México

Mediante redes sociales, las autoridades informaron que el día de la inauguración suspenderán sus clases en escuelas públicas y privadas en todos los niveles.

Querétaro

Las autoridades decretaron la suspensión con el propósito explícito de fomentar la unidad nacional y permitir el seguimiento del evento deportivo.

Durango

El gobernador Esteban Villegas anunció que no habrá clases ni actividades en oficinas de gobierno.

La inauguración comenzará a las 11:00 horas y el partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Sudáfrica está programado para iniciar a las 13:00 horas.

NG