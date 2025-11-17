Este lunes, fuentes internas de la Fiscalía General de Michoacán revelaron a un medio de difusión nacional que, como parte de la " operación limpieza " del organismo estatal, funcionarios de seguridad de la localidad de Uruapan , donde gobernaba Carlos Manzo , serían retirados de sus cargos.

Estas acciones se estarán llevando a cabo al interior de aquella Fiscalía Regional esta misma semana. Hasta el momento, se tiene conocimiento de que han sido removidos:

Fiscal regional

Peritos

Elementos que fungían como Ministerio Público

Agentes de investigación

Secretarios

Lee también: Van 48 detenidos tras protestas de la Generación Z en Guadalajara

Esta medida responde a los hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre, donde murió Carlos Manzo, asesinado a tiros durante el Festival de las Velas , y tiene la intención de fortalecer la operatividad e investigación en esa zona.

Se espera que en el transcurso de las próximas 48 horas, el fiscal general Carlos Torres Piña haga el anuncio oficial sobre esta "operación limpieza" en esa Fiscalía Regional.

Hasta el final de la redacción de esta nota, se desconoce cuándo llegará personal elegido por el mismo titular.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

El pasado domingo 9 de noviembre, como medida ante el magnicidio de Carlos Manzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , una estrategia que busca llevar un estado de seguridad para la entidad de occidente.

Esta propuesta fue hecha en conjunto por las y los integrantes del Gabinete de Seguridad y por las comunidades de Michoacán.

Los ejes de esta estrategia, presentados por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , fueron:

Seguridad y justicia , que se basa en la atención a las acusas y la coordinación entre los órganos de seguridad

, que se basa en la atención a las acusas y la coordinación entre los órganos de seguridad Desarrollo económico con justicia

Educación y cultura para la paz

Te recomendamos: Transportistas confirman bloqueo nacional en esta fecha

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

FF