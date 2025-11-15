Marcha de la Generación Z escala a violencia en Palacio de Gobierno de Jalisco

Un grupo de jóvenes provocaron disturbios y se enfrentaron a policías estatales en una manifestación ocurrida la tarde de ayer en el Centro Histórico de Guadalajara. Los hechos se dieron tras la marcha de la llamada Generación Z, la cual llegó al primer cuadro de la ciudad.

Poco antes de las 17:00 horas, un grupo de jóvenes, algunos de ellos encapuchados, comenzaron a arribar al centro tapatío, como parte de la protesta pacífica que se había llevado a cabo, gritando consignas contra el Gobierno Federal y la presidenta Claudia Sheinbaum debido a los hechos de inseguridad en el país. Tras ello, comenzaron los disturbios.

Los manifestantes comenzaron a hacer pintas en Palacio de Gobierno, pero también a lanzar piedras contra las puertas de Palacio de Gobierno y las ventanas del edifico gubernamental. Como parte de los actos vandálicos, los manifestantes rompieron cristales de las ventanas al lanzarles piedras y enfocaron sus energías tres de las puertas de Palacio de Gobierno, ubicadas sobre la avenida Ramón Corona, las cuales intentaron incendiar y derribar.

Como respuesta, policías estatales antimotines ubicados dentro de Palacio de Gobierno respondieron a las agresiones, lanzando chorros de agua, así como gas lacrimógeno para tratar de dispersar a los manifestantes quienes arremetieron contra las puertas, logrando derribar varias de ellas. Posteriormente, dañaron parte del mobiliario de la Plaza de Armas.

Tras varios minutos, algunos de los oficiales respondieron lanzando piedras hacia los jóvenes encapuchados, lo que arreció el enfrentamiento entre ambas partes, a la par que detenían a manifestantes que intentaban ingresar al recinto estatal.

Y posteriormente, varios de los protestantes se dirigieron contra las obras de Plaza Liberación, rompiendo algunas vallas, aunque fueron contenidos por oficiales mientras que también hubo algunos disturbios a las afueras del Congreso de Jalisco. Todo ello con reclamos al Gobierno federal, pero también contra los policías estatales.

Poco después de las 18:00 horas, tras más de una hora de protestas y disturbios, decenas de elementos de la Policía del Estado salieron en grupo para detener a los manifestantes, quienes trataron de huir del sitio en distintas direcciones. Por esa razón, detuvieron a varios jóvenes, aunque al menos a uno de ellos lo golpearon cuando ya estaba detenido y sometido en el piso. A los detenidos, los ingresaban a Palacio de Gobierno.

