En una reunión, que duró más de tres horas, entre la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) con funcionarios del Gobierno de México , se alcanzaron acuerdos relacionados con la seguridad en carreteras, lo que desestimó los bloqueos en vialidades federales, aduanas y puertos.

La mesa de diálogo dio inicio en punto de las 19:00 horas con funcionarios de las secretarias de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) , de Gobernación (Segob), Economía y Bienestar . Luego de horas de conversación, el líder de la ANTAC, David Estévez Gamboa, declaró: “Vamos avanzando” , refiriéndose, puntualmente, a la atención al sector transportista, en temas como la extorsión e inseguridad con un botón de pánico.

Estévez Gamboa comentó que las autoridades harán una revisión de retenes, supervisados por la Guardia Nacional. " Tenemos ya un programa, como un botón de pánico ", comentó ante los avances.

El líder del FNRCM, Eraclio "Yako" Rodríguez , por su parte, confió en llegar a acuerdos con el gobierno para un comercio justo y disposición de formar el fondo de reserva alimentaria.

Lee también: Exasesora de García Luna fue detenida por la FGR

Segob opina sobre acciones de agricultores

Este día, durante “La Mañanera” de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , declaró que no es necesario llevar a cabo bloqueos u otras movilizaciones si existe la posibilidad del diálogo con el Gobierno.

“ Efectivamente, como lo hemos dicho siempre, la mejor forma de resolver los problemas es el diálogo […] hablando se entiende la gente .”

La funcionaria reiteró que la Administración en turno siempre buscará atender estas y otras necesidades del pueblo de México.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF