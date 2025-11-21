El pasado lunes 17 de noviembre, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) dio a conocer que habrá un paro nacional el próximo 24 de noviembre. Te diremos cuáles son sus exigencias y qué estados se verían afectados de México se verían afectados.

El director jurídico nacional de la ANTAC, Álvaro G. Martínez, dio a conocer desde las redes sociales oficiales de la organización que se llevarán a cabo bloqueos carreteros el 24 de noviembre de 2025. Hoy se sabe que el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) también será parte de este paro.

Se prevé que, como en la movilización pasada, estos cierres a la circulación inicien entre las 06:00 y las 08:00 horas. Aseguraron que no detendrán vehículos particulares, ni de emergencias, ni de transporte turista, pero recomendaron no salir a carretera .

Las exigencias de los manifestantes

Los manifestantes advirtieron que mantendrían movilizaciones en distintas regiones del país y, entre sus demandas, se incluyen la revisión de los costos de transporte, la regulación de tarifas de grúas y la atención urgente a los productores afectados por la inflación y la inseguridad rural.

Posibles afectaciones

Los transportistas y campesinos, cabe decir, no han reportado cuáles serán las vialidades y carreteras que tomarán, sin embargo, en una reunión transmitida en redes sociales, uno de los organizadores declaró que irán " a la toma de carreteras, al cierre total, y a la toma de las aduanas de la frontera norte. Se ratifica la toma y la lucha continúa. "

Además, como en bloqueos anteriores, se prevé que tomen:

Caseta San Miguel Zapotitlán

Caseta Cuatro Caminos

Carretera Panamericana

México 15

Federal 85

Caseta de Calera

Carretera México-Querétaro

Autopistas de Michoacán

Por otra parte, los estados afectados, conforme al comportamiento de las recientes manifestaciones de los transportistas, para el 24 de noviembre podrían ser:

Sinaloa

Ciudad de México

Estado de México

Chihuahua

Sonora

Zacatecas

Tamaulipas

Veracruz

Puebla

Jalisco

Reunión más reciente de ANTAC y FNRCM

