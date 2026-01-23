César Arellano Sepúlveda, alias "El Botox", fue capturado ayer en Michoacán. Hoy, el secretario de Omar García Harfuch reaccionó a esta detención.

Omar García Harfuch , titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que la gente "está feliz" por la reciente detención de “El Botox” .

“Recibimos cantidad de comunicados, denuncias anónimas donde la gente está feliz de la detención, los empresarios están felices de esta detención pues es una persona que extorsionaba, no solo a los limoneros y a los aguacateros, sino a una gran parte del pueblo”.

"Relacionado con homicidios, extorsiones, hasta robo de vehículo", dijo García Harfuch en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de Veracruz. El secretario de Seguridad descartó que el grupo delincuencial que encabezaba "El Botox" tenga una base social, ante bloqueos registrados en Michoacán.

"Más que una base social, son delincuentes del mismo grupo, que sí hicieron algunas quemas de vehículos, pero fueron controlados de inmediato por Guardia Nacional y Policía Estatal de Michoacán", dijo.

El titular de la SSPC destacó que hubo "una respuesta muy oportuna" de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal para acudir a las carreteras donde se iniciaron bloqueos.

"Estos sujetos no tienen una base social, lo que tienen son personas, delincuentes que trabajan para ellos; en este caso fueron quienes quemaron los vehículos", enfatizó.

Harfuch descarta eventos violentos tras captura de "El Botox"

García Harfuch informó que tras la detención de "El Botox", identificado como generador de violencia en Michoacán, se registraron algunos bloqueos de manera aislada .

Sin embargo, aseguró que actualmente no se tienen reportes de nuevos eventos violentos relacionados con esa acción .

Cuestionado sobre la situación de seguridad en la entidad luego de la captura del presunto líder criminal, el funcionario federal señaló que las autoridades mantienen operativos permanentes y que las detenciones continúan como parte de un despliegue coordinado entre fuerzas federales y estatales.

"Sí, hubo algunos bloqueos y seguimos con las detenciones", indicó García Harfuch, al precisar que incluso antes de la captura de "El Botox", durante la misma madrugada, fue detenida una persona cercana a él, quien aportó información clave para concretar su aprehensión .

