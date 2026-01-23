Mega apagón en Cuba: 62% de la isla sin luz este viernes

Los cortes de luz en Cuba mantienen una crisis en el país que tiene impacto en la economía y este viernes 23 de enero se espera un mega apagón que afectará a gran parte de la isla.

Cuba tendrá apagones simultáneos durante toda la jornada, los cuales afectarán hasta cerca del 62 % del país durante el horario de mayor demanda de energía , según datos de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) cotejados por EFE.

Se trata de otra jornada con una de las mayores tasas de déficit registradas, junto a este miércoles (62%), desde que en 2022 empezaron a publicarse estos datos de manera regular.

¿Por qué suceden los cortes de luz en Cuba?

La isla atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024 debido, según el Gobierno cubano, a la falta de divisas para adquirir el combustible suficiente y a las constantes averías de las centrales térmicas que acumulan décadas de explotación .

El corte del suministro de crudo venezolano a Cuba , a raíz de las presiones de Estados Unidos tras la caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, también influyen en el grave panorama energético .

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.260 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.940 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.970 MW.

Actualmente, la mitad de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40% del mix energético en Cuba.

El informe de la UNE ha dejado de especificar la cantidad de centrales de generación distribuida (motores) no operativos por falta de combustible (diésel y fueloil) y lubricante, un dato clave para entender el efecto del fin del petróleo venezolano para Cuba.

Sin embargo, por el resto de cifras publicadas, todo parece indicar que el número de motores parados está aumentando en los últimos días hasta cifras récord.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959 .

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8 y 10 mil millones de dólares para sanear el sistema eléctrico .

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de "asfixia energética".

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15% desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.

