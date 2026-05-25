¿Cuándo se abre el periodo de vinculación para Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro está a punto de abrir un nuevo periodo de vinculación a los centros de trabajo participantes, según información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.Esta iniciativa se ha convertido en uno de los programas más importantes para jóvenes que no estudian ni trabajan a nivel nacional, pues ofrece la oportunidad de entrar al mercado laboral mientras se impulsa su economía con una beca.Las y los beneficiarios de este programa reciben un apoyo mensual de nueve mil 582 pesos, cuentan con seguro médico del IMSS por hasta 12 meses y reciben una constancia de capacitación del centro elegido.Tras los cierres en las convocatorias de febrero y abril, se espera que la próxima ventana de vinculación se abra el lunes 1 de junio de 2026. A pesar de que el registro al programa está abierto a lo largo de todo el año, los periodos de vinculación son los más importantes, pues es cuando se publican las vacantes disponibles en los centros de trabajo, empresas u organizaciones sociales participantes.Debido a la alta demanda que tiene el programa, es recomendable que realices tu registro y cargues los documentos necesarios antes del periodo de vinculación, pues así puedes postularte directamente a tu lugar de preferencia una vez que se publique la convocatoria.El registro debe realizarse a través de la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz.php. Pueden participar todas las personas que:Los documentos necesarios para completar el registro son:JM