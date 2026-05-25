¿Cuándo se abre el periodo de vinculación para Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro está a punto de abrir un nuevo periodo de vinculación a los centros de trabajo participantes, según información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Esta iniciativa se ha convertido en uno de los programas más importantes para jóvenes que no estudian ni trabajan a nivel nacional, pues ofrece la oportunidad de entrar al mercado laboral mientras se impulsa su economía con una beca.

Las y los beneficiarios de este programa reciben un apoyo mensual de nueve mil 582 pesos, cuentan con seguro médico del IMSS por hasta 12 meses y reciben una constancia de capacitación del centro elegido.

¿Cuándo se abre el próximo periodo de vinculación?

Tras los cierres en las convocatorias de febrero y abril, se espera que la próxima ventana de vinculación se abra el lunes 1 de junio de 2026.

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A pesar de que el registro al programa está abierto a lo largo de todo el año, los periodos de vinculación son los más importantes, pues es cuando se publican las vacantes disponibles en los centros de trabajo, empresas u organizaciones sociales participantes.

Debido a la alta demanda que tiene el programa, es recomendable que realices tu registro y cargues los documentos necesarios antes del periodo de vinculación, pues así puedes postularte directamente a tu lugar de preferencia una vez que se publique la convocatoria.

¿Qué necesitas para registrarte al programa?

El registro debe realizarse a través de la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz.php.

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Pueden participar todas las personas que:

Tengan entre 18 y 29 años.

No trabajen ni estudien.

Y residan en México.

Los documentos necesarios para completar el registro son:

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente.

Fotografía con el rostro descubierto.

Carta compromiso donde el aspirante declara, bajo protesta de decir verdad, que no estudia ni trabaja.

JM