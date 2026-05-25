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¿Cuándo se abre el periodo de vinculación para Jóvenes Construyendo el Futuro?

Tras los cierres en las convocatorias de febrero y abril, se espera la apertura de una nueva fecha en cuestión de días

Por: SUN .

Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece un apoyo económico, seguro del IMSS y una constancia de capacitación del centro elegido. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece un apoyo económico, seguro del IMSS y una constancia de capacitación del centro elegido. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro está a punto de abrir un nuevo periodo de vinculación a los centros de trabajo participantes, según información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

LEE: Jóvenes Construyendo el Futuro: Cuándo y dónde se entregarán las tarjetas de pago

Esta iniciativa se ha convertido en uno de los programas más importantes para jóvenes que no estudian ni trabajan a nivel nacional, pues ofrece la oportunidad de entrar al mercado laboral mientras se impulsa su economía con una beca.

Las y los beneficiarios de este programa reciben un apoyo mensual de nueve mil 582 pesos, cuentan con seguro médico del IMSS por hasta 12 meses y reciben una constancia de capacitación del centro elegido.

¿Cuándo se abre el próximo periodo de vinculación?

Tras los cierres en las convocatorias de febrero y abril, se espera que la próxima ventana de vinculación se abra el lunes 1 de junio de 2026.

     

A pesar de que el registro al programa está abierto a lo largo de todo el año, los periodos de vinculación son los más importantes, pues es cuando se publican las vacantes disponibles en los centros de trabajo, empresas u organizaciones sociales participantes.

Debido a la alta demanda que tiene el programa, es recomendable que realices tu registro y cargues los documentos necesarios antes del periodo de vinculación, pues así puedes postularte directamente a tu lugar de preferencia una vez que se publique la convocatoria.

¿Qué necesitas para registrarte al programa?

El registro debe realizarse a través de la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz.php.

     

Pueden participar todas las personas que:

  • Tengan entre 18 y 29 años.
  • No trabajen ni estudien.
  • Y residan en México.

Los documentos necesarios para completar el registro son:

  • Identificación oficial vigente.
  • CURP actualizada.
  • Comprobante de domicilio reciente.
  • Fotografía con el rostro descubierto.
  • Carta compromiso donde el aspirante declara, bajo protesta de decir verdad, que no estudia ni trabaja.

JM

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