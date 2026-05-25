Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Qué hacer si no cae el pago de junio 2026?

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado recibirán el pago correspondiente a junio de 2026 en días diferentes, ya que ambas instituciones manejan calendarios de depósito distintos.Mientras el IMSS acostumbra realizar los pagos durante el primer día hábil de cada mes, el ISSSTE generalmente adelanta el depósito y lo entrega en los últimos días hábiles del mes previo. Además, las fechas pueden modificarse cuando coinciden con fines de semana o días inhábiles, por lo que algunos pagos suelen adelantarse o recorrerse. De acuerdo con el calendario oficial, el IMSS depositará la pensión de junio el lunes 1 de junio de 2026.En el caso del ISSSTE, el pago correspondiente a junio se realizará antes de que termine mayo. El depósito está programado para el viernes 29 de mayo de 2026. Pensionados del IMSS Pensionados del ISSSTE EE