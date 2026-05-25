Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Qué hacer si no cae el pago de junio 2026?

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado recibirán el pago correspondiente a junio de 2026 en días diferentes, ya que ambas instituciones manejan calendarios de depósito distintos.

Mientras el IMSS acostumbra realizar los pagos durante el primer día hábil de cada mes, el ISSSTE generalmente adelanta el depósito y lo entrega en los últimos días hábiles del mes previo.

Además, las fechas pueden modificarse cuando coinciden con fines de semana o días inhábiles, por lo que algunos pagos suelen adelantarse o recorrerse.

¿Cuándo paga el IMSS la pensión de junio 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, el IMSS depositará la pensión de junio el lunes 1 de junio de 2026.

Calendario de pagos IMSS 2026

Enero: viernes 2 de enero

Febrero: martes 3 de febrero

Marzo: lunes 2 de marzo

Abril: miércoles 1 de abril

Mayo: lunes 4 de mayo

Junio: lunes 1 de junio

Julio: miércoles 1 de julio

Agosto: lunes 3 de agosto

Septiembre: martes 1 de septiembre

Octubre: jueves 1 de octubre

Noviembre: lunes 2 de noviembre

Diciembre: martes 1 de diciembre

¿Qué día deposita el ISSSTE la pensión de junio?

En el caso del ISSSTE, el pago correspondiente a junio se realizará antes de que termine mayo. El depósito está programado para el viernes 29 de mayo de 2026.

Calendario de pagos ISSSTE 2026

Enero: 2 de enero

Febrero: 30 de enero

Marzo: 27 de febrero

Abril: 27 de marzo

Mayo: 29 de abril

Junio: 29 de mayo

Julio: 29 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 28 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 29 de octubre

Diciembre: 27 de noviembre

¿Qué hacer si no cae el depósito de la pensión?

Pensionados del IMSS

Revisar primero con el banco correspondiente

Consultar movimientos y saldo de la cuenta

Contactar al IMSS si el problema continúa

Pensionados del ISSSTE

Comunicarse al teléfono 55 5062 0555 para atención a jubilados y pensionados

Verificar el estatus del pago en el portal oficial del ISSSTE

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