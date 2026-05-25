Lunes, 25 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Qué hacer si no cae el pago de junio 2026?

Cada vez está más cerca la fecha de pago de tu pensión, pero si notas alguna inconsistencia conoce cómo puedes solicitar ayuda

Por: Elsy Angélica Elizondo

el IMSS acostumbra realizar los pagos durante el primer día hábil de cada mes, el ISSSTE generalmente adelanta el depósito y lo entrega en los últimos días hábiles del mes previo. UNSPLASH / CANVA

el IMSS acostumbra realizar los pagos durante el primer día hábil de cada mes, el ISSSTE generalmente adelanta el depósito y lo entrega en los últimos días hábiles del mes previo. UNSPLASH / CANVA

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado recibirán el pago correspondiente a junio de 2026 en días diferentes, ya que ambas instituciones manejan calendarios de depósito distintos.

Mientras el IMSS acostumbra realizar los pagos durante el primer día hábil de cada mes, el ISSSTE generalmente adelanta el depósito y lo entrega en los últimos días hábiles del mes previo. 

Además, las fechas pueden modificarse cuando coinciden con fines de semana o días inhábiles, por lo que algunos pagos suelen adelantarse o recorrerse. 

¿Cuándo paga el IMSS la pensión de junio 2026? 

De acuerdo con el calendario oficial, el IMSS depositará la pensión de junio el lunes 1 de junio de 2026.

Calendario de pagos IMSS 2026 

  • Enero: viernes 2 de enero 
  • Febrero: martes 3 de febrero 
  • Marzo: lunes 2 de marzo 
  • Abril: miércoles 1 de abril 
  • Mayo: lunes 4 de mayo 
  • Junio: lunes 1 de junio 
  • Julio: miércoles 1 de julio 
  • Agosto: lunes 3 de agosto 
  • Septiembre: martes 1 de septiembre 
  • Octubre: jueves 1 de octubre 
  • Noviembre: lunes 2 de noviembre 
  • Diciembre: martes 1 de diciembre 

¿Qué día deposita el ISSSTE la pensión de junio? 

En el caso del ISSSTE, el pago correspondiente a junio se realizará antes de que termine mayo. El depósito está programado para el viernes 29 de mayo de 2026. 

Calendario de pagos ISSSTE 2026 

  • Enero: 2 de enero 
  • Febrero: 30 de enero 
  • Marzo: 27 de febrero 
  • Abril: 27 de marzo 
  • Mayo: 29 de abril 
  • Junio: 29 de mayo 
  • Julio: 29 de junio 
  • Agosto: 30 de julio 
  • Septiembre: 28 de agosto 
  • Octubre: 30 de septiembre 
  • Noviembre: 29 de octubre 
  • Diciembre: 27 de noviembre 

¿Qué hacer si no cae el depósito de la pensión? 

Pensionados del IMSS 

  • Revisar primero con el banco correspondiente 
  • Consultar movimientos y saldo de la cuenta 
  • Contactar al IMSS si el problema continúa 

Pensionados del ISSSTE 

  • Comunicarse al teléfono 55 5062 0555 para atención a jubilados y pensionados 
  • Verificar el estatus del pago en el portal oficial del ISSSTE  

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones