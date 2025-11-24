La titulación es el último paso para completar los años de estudio, los caminos tradicionales no siempre son accesibles para todos, afortunadamente existe una opción que facilita las cosas.

Esta alternativa facilita las cosas no solo para personas que no han finalizado sus estudios, también beneficia a quienes ya cuentan con experiencia laboral en cualquier área, sin seguir un plan de estudios completo.

¿Qué es el Acuerdo 286 y cómo facilita la titulación en México?

Según El Gobierno de México, el Acuerdo 286 es una serie de lineamientos que establecen reglas y criterios generales, así como procedimientos y requisitos, que regulan el derecho de las personas a acreditar sus conocimientos parciales o terminales en un determinado nivel educativo adquiridos de manera autodidacta, a través de la experiencia laboral, que permitan establecer un determinado nivel educativo dentro del Sistema Educativo Nacional.

Esto facilita la acreditación de los conocimientos de las personas que los han adquirido de manera autodidacta o a través de la experiencia laboral, se valora que tengan habilidades, conocimientos y destrezas dentro del área en la que se desempeñan, por lo que da oportunidad a las personas que por algún motivo no concluyeron su educación básica, media y superior.

¿Dónde y cómo puedes realizar la titulación bajo el Acuerdo 286?

Para realizar este trámite debes acercarte o tramitarlo en línea con las instituciones que están certificadas por la SEP, como Ceneval, Conaip, CACEP, o puedes acudir directamente a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Reválida (DGAIR).

Los medios de contacto con la Institución Evaluadora autorizada son: portal electrónico, teléfono, correo electrónico o de manera personal, con el fin de solicitar información sobre los requisitos que necesitas para iniciar tu proceso de acreditación de conocimientos. SEP.GOB/ESPECIAL

Si quieres saber más sobre el proceso, puedes acceder al enlace que te proporciona el Gobierno de México para iniciar tu trámite y ver si el área en la que te desempeñas está disponible: https://dgair.sep.gob.mx/storage/recursos/acuerdo_286/paso1.pdf

El proceso consta de evaluaciones escritas, orales y prácticas:

Primero debes seleccionar el perfil educativo y la institución evaluadora autorizada.

Debes agendar y enviar las evaluaciones.

Tramitar el certificado, ya sea de título secundario o profesional.

Finalmente recibe tu documento.

Cabe resaltar que se requiere al menos haber cursado el 50% mínimo de créditos en una institución de Educación Superior pública o privada.

TG