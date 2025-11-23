El pasado jueves 20 de noviembre, la Selección de Costa Rica hizo oficial la salida del director técnico Miguel Herrera , un día después de que la nación caribeña quedara fuera del Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá. Este fin de semana, se ha dado a conocer la cantidad de dinero a la que el "Piojo" Herrera se hizo acreedor tras su despido.

El Comité Ejecutivo de Costa Rica , según dio a conocer ESPN , definió la salida del entrenador mexicano tras una extensa sesión donde se dijo de manera contundente que el fracaso de Miguel Herrera fue absoluto.

Los Ticos se desplomaron partido a partido y cerraron la Fase como un equipo sin resultados, sumando un 38 % de rendimiento en la Eliminatoria. Cabe decir que esta es la primera vez, desde 2010, que la selección del país caribeño ha quedado fuera de un certamen mundialista .

El costo de la salida del "Piojo" Herrera

El entrenador mexicano, quien llegó al país centroamericano con altas expectativas, jamás pudo encontrar la mejor versión de sus jugadores, dejando en casa la oportunidad de avanzar a la justa de la Federación Internacional de Futbol (FIFA) , pese a que en la Eliminatoria eran favoritos.

Lo ocurrido en la cancha causó efecto inmediato al informarse su salida del equipo tico por parte de la Federación de Costa Rica, que decidió terminar el proyecto ante la presión de los medios y aficionados.

Sin importar el pésimo resultado, Miguel Herrera recibirá por parte de su antigua selección un importante pago por ser despedido, mismo que fue dado a conocer por distintos medios internacionales.

De acuerdo con datos del diario Olé de Argentina, el extécnico del América cobrará 25 mil dólares (aproximadamente 461 mil pesos) luego de ser despedido antes de terminar el año .

" No puedo detallar sobre el contrato, pero todos tienen un inicio y un final. Con Miguel tuvimos que negociar un finiquito como con cualquier contrato. El finiquito que se tuvo con Miguel Herrera fue muy favorable para la Federación ", comentó Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Futbol (FCRF) .

Con información de SUN y ESPN.

