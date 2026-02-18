Este miércoles 18 de febrero, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que existen conversaciones para explorar si el país puede facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que reiteró que su gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria en medio de la aguda crisis económica que vive la isla, agravada por el bloqueo petrolero de Washington.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo dijo que "hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos. O sea, no solamente de la voluntad del Gobierno de México, sino de la voluntad del gobierno de Cuba y de la voluntad del gobierno de Estados Unidos y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el Gobierno de Cuba".

Sin proporcionar información adicional, Sheinbaum añadió que México seguirá respaldando a la nación caribeña e instó a otras naciones a unirse.

"Ojalá se sumen más países. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo", dijo.

Además, enfatizó que la colaboración abarca tanto las propuestas de los ciudadanos como las del gobierno.

"No solamente el gobierno (está) apoyando a Cuba, al pueblo de Cuba, sino que también ya hay muchas iniciativas ciudadanas. México siempre ha sido solidario, siempre, y no va a ser la excepción", insistió.

La Presidenta enmarcó estas acciones en los principios constitucionales de política exterior.

"Creo que ha sido siempre una posición de México y eso hay que defenderla. Número uno, la autodeterminación de los pueblos. La no intervención, la solución pacífica de los conflictos".

En esa línea, reiteró que las decisiones políticas corresponden a cada nación.

"Los únicos que pueden decidir el gobierno de Cuba son los cubanos. Los únicos que pueden decidir el gobierno de México somos las y los mexicanos. Nadie más. No debe haber ni injerencia ni invasiones", remarcó.

Dos embarcaciones mexicanas, que transportaban más de 814 toneladas de alimentos y otros bienes como asistencia humanitaria, arribaron a La Habana la semana pasada.

Sheinbaum ha indicado que habrá un nuevo envío de ayuda, aunque no ha precisado cuándo se producirá, el segundo que realizará México ante el recrudecimiento de la situación humanitaria de Cuba por el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo a la isla.

Pese a criticar las sanciones anunciadas por Estados Unidos, México ha reconocido que ha frenado "por lo pronto" los envíos de combustible a la isla caribeña.

