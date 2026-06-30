Una intensa ola de rumores sobre los apoyos del Bienestar ha tomado por asalto las plataformas digitales de mensajería y redes sociales este martes 30 de junio de 2026. Decenas de miles de adultos mayores y beneficiarios de los programas sociales en toda la República Mexicana comenzaron a compartir un mensaje alarmante que aseguraba la suspensión inmediata de los pagos bimestrales en caso de no realizar una renovación urgente de datos personales.

De acuerdo con un comunicado emitido por la misma Secretaría del Bienestar, la supuesta advertencia exigía a los usuarios ingresar a enlaces externos o acudir a módulos con documentación oficial para validar sus cuentas . El impacto de esta información provocó largas filas innecesarias y saturación en los canales de atención ciudadana, sembrando el miedo a perder el sustento económico que otorga el gobierno federal.

Ante la velocidad con la que se propagó este contenido calificado como potencialmente peligroso, las cuentas oficiales del Bienestar emitieron un comunicado para aclarar este mensaje y evitar que miles de personas le brindaran sus datos personales a desconocidos... ¡entérate!

La Secretaría de Bienestar aclara la situación: qué es verdad y qué es mentira

¿Quién está detrás de esta supuesta orden y cuál es el veredicto de las autoridades encargadas del presupuesto social? La Secretaría de Bienestar, encabezada a nivel federal por su equipo directivo, emitió un comunicado oficial urgente para desmentir categóricamente las afirmaciones que circulan de manera informal en internet, asegurando que no existe ningún proceso extraordinario o masivo de actualización de datos en este momento.

¡No te dejes engañar! ⚠️ Es falso que debas realizar un trámite de actualización de datos para seguir recibiendo tus pagos. ❌



Los #ProgramasParaElBienestar son derechos del pueblo y se entregan de manera gratuita, directa y sin intermediarios. ✅



Infórmate en:… pic.twitter.com/z75IV63BB5— Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) June 30, 2026

La dependencia aclaró que el calendario de dispersión de fondos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores sigue su curso legal y ordinario, sin sufrir modificaciones ni bloqueos condicionados por trámites digitales de última hora. Las autoridades enfatizaron que cualquier solicitud de información sensible fuera de los canales institucionales debe ser considerada como un intento de fraude o robo de identidad (phishing).

Asimismo, los funcionarios precisaron que cuando se requiere una renovación de tarjetas bancarias por vencimiento o una auditoría de supervivencia individual, el personal oficial debidamente acreditado (conocidos como Servidores de la Nación) realiza visitas domiciliarias personalizadas o emite avisos directos en las sucursales de la banca de desarrollo, evitando el uso de intermediarios o ligas de internet sospechosas.

Recomendaciones de seguridad para los beneficiarios de Bienestar

Para garantizar la seguridad de tus datos, es vital recordar que la estructura del Banco del Bienestar jamás solicitará contraseñas, números de NIP, ni fotografías de tu credencial de elector a través de plataformas de mensajería instantánea o llamadas telefónicas no programadas. La prevención digital comunitaria es la herramienta más efectiva para salvaguardar los recursos destinados a los sectores más vulnerables de la población.

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Consulta únicamente canales oficiales: Los comunicados legítimos se publican con la palomilla de verificación azul en las cuentas de la Secretaría de Bienestar de Facebook y X.

Los comunicados legítimos se publican con la palomilla de verificación azul en las cuentas de la Secretaría de Bienestar de Facebook y X. No ingreses a enlaces desconocidos: Si recibes un mensaje de texto con una liga que te promete agilizar tu pago o actualizar tus datos, bórralo de inmediato de tu teléfono.

Si recibes un mensaje de texto con una liga que te promete agilizar tu pago o actualizar tus datos, bórralo de inmediato de tu teléfono. El servicio en las ventanillas es gratuito: Ningún funcionario público o gestor externo puede cobrarte dinero o pedirte comisiones por revisar el estatus de tu cuenta de apoyo.

Ningún funcionario público o gestor externo puede cobrarte dinero o pedirte comisiones por revisar el estatus de tu cuenta de apoyo. Mantén tu tarjeta en un lugar seguro: No compartas el número de plástico ni los dígitos verificadores del reverso con personas extrañas o supuestos encuestadores telefónicos.

No compartas el número de plástico ni los dígitos verificadores del reverso con personas extrañas o supuestos encuestadores telefónicos. Denuncia cualquier anomalía: Si sospechas que intentaron clonar tus datos o fuiste testigo de una sucursal falsa, repórtalo directamente a la línea telefónica de atención ciudadana de la secretaría.

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¿Qué debo hacer si por error ingresé mis datos personales en una página falsa de Bienestar?

Debes comunicarte de inmediato al teléfono oficial de la línea de Bienestar para reportar el incidente y solicitar el bloqueo preventivo de tu tarjeta bancaria, acudiendo posteriormente al Ministerio Público para levantar un acta por posible uso indebido de documentos oficiales.

JM