Bienestar alerta por NUEVO fraude: así te estafan en llamadas telefónicas con audios falsos

Ariadna Montiel Reyes, la secretaria de Bienestar, alertó este miércoles 15 de abril del 2026 a través de sus redes sociales de fraudes telefónicos que se han atribuido a la institución que dirige y a servidores que trabajan en ella.

¿Qué se sabe de los fraudes con IA hechos a nombre de Bienestar?

En su post, Ariadna Montiel mencionó que fue informada de los números telefónicos desde los que se realizan las estafas, y que desde ellos, se reproducen mensajes falsos donde simulan su voz con herramientas de IA, esto con fines de extorsión.

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"Aviso importante: me reportan que en diversos estados del país se están realizando llamadas desde supuestos números telefónicos de la Secretaría de Bienestar y de servidores públicos de la institución, solicitando que se comuniquen a otro número y reproduciendo audios falsos simulando mi voz con fines de extorsión. Les pido no caer en estas acciones que buscan engañar a las personas. Procederemos a presentar la denuncia correspondiente", se lee en el post.

Ante los hechos, la titular de Bienestar pidió a las personas no caer en los engaños, además de no brindar información personal ni sensible.

Rogó a los ciudadanos verificar en canales oficiales o sus redes sociales (@bienestarmx o gob.mx/bienestar) cualquier informe que les sea de su importancia.

Asimismo, la funcionaria aseguró que por estos hechos procederá a presentar una denuncia con las respectivas autoridades.

JM