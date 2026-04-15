La senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, formalizó este miércoles 15 de abril su solicitud de licencia por tiempo indefinido ante el Pleno del Senado de la República. La legisladora abandona su escaño con un doble propósito estratégico: atender la recta final de su embarazo y, primordialmente, arrancar su campaña anticipada para buscar la gubernatura de Chihuahua en las próximas elecciones de 2027.

De esta manera, Chávez iniciará su campaña a favor de Morena por los municipios chihuahuenses para consolidar su proyecto, dialogar directamente con la ciudadanía y -en sus propias palabras- "acabar con 100 años de PRIAN" en la entidad.

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¿Por qué la morenista Andrea Chávez busca gobernar Chihuahua?

La estrategia de Andrea Chávez apunta directamente a desbancar al Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua. Durante su contundente mensaje de despedida, Chávez lanzó duras críticas contra las familias que, según sus propias palabras, mantienen secuestrado el poder en la entidad mediante prácticas de corrupción y privilegios.

Al separarse de sus funciones legislativas, la aspirante obtiene la libertad de movimiento necesaria para recorrer el territorio, identificar problemáticas locales urgentes y construir una agenda enfocada en la transformación estatal.

Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua.



No me voy, regreso.

Los que se van son ellos.



Aquellos que hicieron de la corrupción, la venganza y las nóminas secretas, su forma de vida.



¡Llegará la Primavera Chihuahuense! pic.twitter.com/i7EhRhpUda— Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) April 15, 2026

¿Cómo reaccionó el Senado a las aspiraciones políticas de Andrea Chávez?

El Pleno del Senado avaló la solicitud en una sesión plenaria marcada por el respaldo institucional y los mensajes emotivos de sus colegas. Figuras clave de la bancada guinda, como Gerardo Fernández Noroña, elogiaron el destacado desempeño de la legisladora y le desearon éxito rotundo en su nueva etapa política y personal. La despedida incluyó aplausos y abrazos de sus compañeros de partido, quienes reconocieron su liderazgo.

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Tras la salida oficial de Chávez, Nora Yu Hernández asumirá el escaño como senadora suplente. Este cambio garantiza que la representación del estado de Chihuahua y los votos decisivos de Morena en la Cámara Alta permanezcan intactos durante los debates cruciales que se avecinan en el periodo ordinario.

¿Cuándo entra en vigor la licencia de Andrea Chávez?

La medida aplica de forma inmediata a partir del miércoles 15 de abril de 2026.

JM