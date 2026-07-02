Bienestar alerta por intentos de fraude mediante llamadas y mensajes de texto

La Secretaría de Bienestar emitió una alerta a la población para prevenir fraudes relacionados con la supuesta actualización de datos personales de usuarios beneficiarios de programas sociales.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la dependencia advirtió que si una persona recibe una llamada telefónica o un mensaje de texto en nombre de la institución o de su Banco del Bienestar solicitando información personal, no debe proporcionar ningún dato, ya que se trata de un engaño .

"Si alguien te contacta por llamada o mensaje de texto de la @bienestarmx o @bbienestarmx para solicitar la actualización de tus datos, no compartas información. Es un engaño", se informó.

Alertan por llamadas y mensajes falsos que buscan robar datos de beneficiarios

La dependencia federal exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante este tipo de prácticas, cuyo objetivo es obtener información confidencial para cometer fraudes , robo de identidad o acceder de manera indebida a cuentas bancarias y otros servicios personales.

Especialistas en ciberseguridad han señalado que los delincuentes suelen aprovechar la confianza que generan las instituciones públicas para convencer a las víctimas de compartir datos sensibles. Entre la información que buscan obtener se encuentran la CURP, domicilio, contraseñas, números de tarjetas bancarias, códigos de verificación enviados por mensaje de texto o datos de acceso a aplicaciones financieras.

Para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de fraudes, las autoridades recomiendan no compartir información personal o financiera por teléfono, mensajes SMS, aplicaciones de mensajería o redes sociales cuando el contacto no haya sido iniciado por el propio ciudadano o no pueda verificarse su autenticidad.

De la misma forma, es importante confirmar cualquier solicitud únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar o del Banco del Bienestar, evitando responder mensajes de remitentes desconocidos o acceder a enlaces incluidos en comunicaciones sospechosas. También se aconseja no proporcionar códigos de verificación de un solo uso, ya que estos pueden ser utilizados para tomar control de cuentas personales.

Otra medida preventiva consiste en revisar periódicamente los movimientos de las cuentas bancarias y reportar de inmediato cualquier operación no reconocida a la institución financiera correspondiente.

¿Qué hacer para evitar ser víctima de fraude?

En caso de recibir una llamada o mensaje con características fraudulentas, lo recomendable es bloquear el número y denunciar el intento de fraude ante las autoridades competentes.

La Secretaría de Bienestar reiteró que la información relacionada con los programas sociales y los trámites oficiales se difunde exclusivamente por medios institucionales y recordó a la población que ningún servidor público está facultado para solicitar datos confidenciales mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto.

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Las autoridades insistieron en que la prevención y la verificación de la información son herramientas fundamentales para evitar que este tipo de engaños afecten a las personas beneficiarias y a la ciudadanía en general.

⚠️ AVISO IMPORTANTE



Si alguien te contacta por llamada o mensaje de texto de la @bienestarmx o @bbienestarmx para solicitar la actualización de tus datos, no compartas información. Es un engaño. pic.twitter.com/aVSx86vcNP— Bienestar (@bienestarmx) July 2, 2026

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