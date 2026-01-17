¿Habrá Doble Hoy No Circula? Así aplica este sábado 17 de enero

La calidad del aire en la Ciudad de México ha mejorado este sábado. Ayer, desde el amanecer y hasta la tarde, se registraron condiciones desfavorables en alcaldías como Iztapalapa y Venustiano Carranza; sin embargo, factores como las lluvias y chubascos ayudaron a disipar los contaminantes.

Los niveles de contaminación de este sábado se encuentran lejos de los parámetros de contingencia ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula, diseñado para disminuir y controlar la emisión de contaminantes de fuentes móviles, se aplicará de manera habitual, conforme al tercer sábado del mes.

Las restricciones aplican para los siguientes vehículos:

Holograma 1, con terminación de placas impar (1, 3, 5, 7, 9)

Holograma 2

Placas foráneas

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y aquellos con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, el programa se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Ignorar la norma puede ser sancionado con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a montos de entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era aceptable, con un nivel de riesgo moderado, debido a la presencia de contaminantes PM₂.₅.

Las estaciones Tlalnepantla, Santiago Acahualtepec, Xochimilco y Ajusco Medio registraron calidad aceptable, mientras que el resto reportó una calidad buena.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas cuando la contaminación representa un riesgo para la salud.