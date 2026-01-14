Beca Rita Cetina: los dos meses de 2026 que no contarán con pago a beneficiarios

La Beca Rita Cetina es uno de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México, creado al comienzo de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de apoyar económicamente a las familias y evitar la deserción escolar en los niveles de educación básica.

Este programa comenzó a operar en 2025 con estudiantes de secundaria y, para este 2026, está previsto que amplíe su cobertura a alumnas y alumnos de primaria.

Los dos meses de 2026 que no tendrán pago a beneficiarios

De acuerdo con las reglas de operación, la Beca Rita Cetina se entrega durante 10 de los 12 meses del año, con pagos bimestrales. En 2026, los dos meses que no contarán con depósito son julio y agosto, debido a que corresponden al periodo vacacional, y esa medida se ha realizado en años anteriores, por lo que no es un ajuste en el calendario.

Los bimestres en los que sí se realiza el pago son:

Enero-febrero

Marzo-abril

Mayo-junio

Septiembre-octubre

Noviembre-diciembre

¿Cuánto pagará la Beca Rita Cetina en 2026? Lo que se sabe

Hasta el momento, y según la última actualización en el presente mes de enero, el monto del apoyo varía según el nivel educativo y la integración del hogar:

Para los alumnos de secundaria:

Mil 900 pesos bimestrales por familia con una hija o hijo inscrito.

En hogares con dos o más estudiantes en secundaria, se otorgan 700 pesos adicionales por cada alumno extra.

En el caso de los estudiantes de primaria:

Las familias con hijas o hijos en este nivel recibirán un pago anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante, conforme a la información oficial de los Programas para el Bienestar.

Y para los niños de primaria o preescolar con beca previa:

Las familias de escasos recursos que ya recibían desde 2025 o antes una beca, continuarán con el apoyo de mil 900 pesos bimestrales, siempre que no exista alguna causa de baja.

¿Cómo se realizará el pago de la Beca Rita Cetina en 2026?

En todos los casos, el depósito de la Beca Rita Cetina se efectúa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, entregada directamente a las familias beneficiarias.

Requisitos para recibir la Beca Rita Cetina en 2026

Para acceder a este apoyo económico, las familias deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos una hija o hijo inscrito en una escuela pública de primaria o secundaria, en modalidad escolarizada.

No recibir otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Esperar a que se abra la convocatoria para nuevos registros.

OF