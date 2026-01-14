Beca Rita Cetina: los dos meses de 2026 que no contarán con pago a beneficiarios

La Beca Rita Cetina es uno de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México, creado al comienzo de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de apoyar económicamente a las familias y evitar la deserción escolar en los niveles de educación básica.Este programa comenzó a operar en 2025 con estudiantes de secundaria y, para este 2026, está previsto que amplíe su cobertura a alumnas y alumnos de primaria.De acuerdo con las reglas de operación, la Beca Rita Cetina se entrega durante 10 de los 12 meses del año, con pagos bimestrales. En 2026, los dos meses que no contarán con depósito son julio y agosto, debido a que corresponden al periodo vacacional, y esa medida se ha realizado en años anteriores, por lo que no es un ajuste en el calendario.Los bimestres en los que sí se realiza el pago son:Hasta el momento, y según la última actualización en el presente mes de enero, el monto del apoyo varía según el nivel educativo y la integración del hogar:En todos los casos, el depósito de la Beca Rita Cetina se efectúa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, entregada directamente a las familias beneficiarias.Para acceder a este apoyo económico, las familias deben cumplir con los siguientes requisitos:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp OF