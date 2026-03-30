Beca Benito Juárez: Estos alumnos recibirán PAGO DOBLE en abril 2026

Durante el mes de abril de 2026, millones de estudiantes en México recibirán un pago doble de las Becas para el Bienestar, como parte de los apoyos que impulsa el Gobierno federal para fortalecer la permanencia escolar.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el depósito corresponderá a los bimestres enero-febrero y marzo-abril, los cuales serán entregados de manera acumulada durante abril. La dependencia precisó que el calendario exacto de dispersión será dado a conocer en los próximos días.

¿Quiénes recibirán el pago doble en abril?

La medida beneficiará tanto a alumnos de nivel medio superior como de educación superior inscritos en los programas Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

En el caso de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, las y los beneficiarios recibirán un total de 3 mil 800 pesos, resultado de la suma de dos pagos bimestrales de mil 900 pesos cada uno. Este programa está dirigido a estudiantes de bachillerato en escuelas públicas y actualmente alcanza a más de 4.1 millones de jóvenes en todo el país.

Por su parte, quienes forman parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro —enfocado en estudiantes de nivel superior— recibirán un depósito de 11 mil 600 pesos, equivalente a dos bimestres de 5 mil 800 pesos cada uno. Este apoyo beneficia a alrededor de 425 mil universitarios inscritos en instituciones públicas.

¿Por qué se depositará el pago acumulado?

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, explicó que la decisión de agrupar los pagos responde a un proceso administrativo relacionado con la carga y validación de matrícula en los distintos subsistemas educativos del país. Una vez completado este procedimiento, fue posible liberar los recursos correspondientes a los primeros meses del año.

Las autoridades educativas señalaron que estos apoyos económicos tienen como objetivo principal contribuir a que los estudiantes continúen con sus estudios, al tiempo que ayudan a solventar gastos básicos relacionados con su formación académica, como transporte, materiales y alimentación.

En este contexto, el Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la estrategia de fortalecimiento de los programas sociales enfocados en educación, considerados una herramienta clave para reducir la deserción escolar y fomentar mayores oportunidades de desarrollo para la población joven.

Se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales de las Becas para el Bienestar, donde se publicarán las fechas específicas de depósito, así como cualquier actualización relacionada con el proceso de pago.

Con esta dispersión acumulada, abril se perfila como un mes clave para millones de estudiantes que dependen de estos apoyos para continuar su trayectoria académica en el sistema educativo público del país.

YC