La Beca Rita Cetina, puesta en marcha por la Presidenta Claudia Sheinbaum desde octubre de 2024, tiene previsto entregar en diciembre su último pago correspondiente a 2025. El apoyo se mantiene dirigido a estudiantes de secundaria pública en todo el país y conserva su esquema habitual, incluido el dinero adicional para las familias con más de un hijo inscrito en este nivel educativo. La proximidad de la dispersión ha generado dudas sobre quiénes recibirán este pago extra en diciembre y cuál será el monto total que les corresponde, puntos que se explican a continuación.

El programa, gestionado por la Secretaría del Bienestar, tiene como objetivo asegurar la continuidad escolar de los adolescentes y reducir la carga económica familiar. Para ello, otorga un apoyo monetario de mil 900 pesos cada dos meses, el cual se deposita directamente, sin intermediarios, en la tarjeta del Banco del Bienestar del beneficiario.

Beca Rita Cetina: Quiénes recibirán el pago extra en diciembre; monto total

La Beca Rita Cetina ofrece un pago extra de 700 pesos por cada hijo adicional matriculado en una escuela secundaria pública. Este monto se abona en la misma tarjeta, junto con el apoyo bimestral, lo que permite a las familias recibir la cantidad total de forma acumulada.

El pago adicional continuará en el próximo bimestre, de acuerdo con las reglas actuales del programa. A menos que el Gobierno Federal anuncie cambios, las familias con dos o más hijos en secundaria recibirán este depósito complementario también en diciembre de 2025.

Monto total que recibirán las familias beneficiadas

El pago se calcula según el número de hijos en secundaria pública:

Familia con 1 hijo: recibe $1,900

Familia con 2 hijos: recibe $2,600

Familia con 3 hijos: recibe $3,300

Familia con 4 hijos: recibe $4,000

Este monto adicional es un incentivo directo destinado a las familias que sustentan la educación de múltiples hijos en secundaria. Su propósito es colaborar con los gastos como el pago del transporte, la compra de materiales escolares y sobre todo, de uniformes.

La Beca Rita Cetina continuará este próximo bimestre y en 2026 con el propósito de apoyar la economía familiar y evitar la deserción escolar en uno de los grupos más vulnerables: los jóvenes en secundaria. Gracias a su esquema acumulativo, el programa busca que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos, y que las familias encuentren en esta beca un respaldo constante para el ciclo escolar.

OF