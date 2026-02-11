La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó que fueron encontrados sin vida Pablo Ortega Venegas y Óscar Osvaldo Luna Silva, empresarios originarios del municipio de Villa de Reyes, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado sábado en distintos puntos del municipio.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, informó que este pasado lunes se registró el hallazgo de dos cuerpos sobre un tramo carretero en el municipio de Pinos, Zacatecas, en límites con Ojuelos, Jalisco, y se realizó el proceso de identificación de las víctimas en colaboración con las autoridades de San Luis Potosí.

Camacho Osnaya precisó que, "de nueva cuenta, se trata de un caso que todo apunta a que los cuerpos fueron tirados en territorio zacatecano", al señalar que las primeras investigaciones revelan que "en el lugar donde fueron localizados los cuerpos, no fue donde ocurrió la ejecución".

La titular de la Fiscalía General de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, informó que la línea de investigación descarta que el crimen tenga vínculos de carácter político, sino que se dirige a hechos relacionados con la delincuencia organizada y aclaró que no existe registro alguno de que alguna de las personas fallecidas hayan sido candidatos u ocuparan algún puesto de elección popular.

Como resultado de las indagatorias iniciales, explicó, se estableció que las personas habrían sido privadas de la libertad por un grupo de sujetos que, de acuerdo con los indicios recabados, presuntamente pertenecen a grupos criminales y señaló que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron las fichas de búsqueda.

Detalló que se tiene identificada la posible participación de al menos dos personas, cuyos apodos no pueden ser revelados debido a la secrecía de la carpeta de investigación y que estarían vinculadas a un grupo delictivo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

