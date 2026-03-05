Beca Rita Cetina Primaria 2026: Requisitos que debes cumplir para recibir 2 mil 500 pesos

La Beca Rita Cetina es una iniciativa creada por el Gobierno de México con el objetivo de apoyar a estudiantes de educación básica mediante incentivos económicos que faciliten su permanencia en el sistema educativo.

El pasado lunes 2 de marzo, el programa abrió una nueva convocatoria de registro para alumnos de primaria, la cual permanecerá disponible hasta el 19 de marzo , por lo que aún hay tiempo para que más estudiantes se sumen.

De acuerdo con la descripción del programa, se prevé apoyar a las familias con uno o más menores de edad que estudien en una escuela pública, mediante un pago anual de 2 mil 500 pesos, recurso que tiene como propósito ayudar a cubrir gastos relacionados con útiles escolares y uniformes.

Requisitos para solicitar la Beca Rita Cetina

El trámite es gratuito y se realiza en línea y, al tratarse de una beca universal, s erá otorgada a todos los estudiantes que presenten la documentación solicitada en tiempo y forma.

Entre los requisitos principales para realizar la solicitud se encuentran datos personales de la madre, padre o tutor, así como del estudiante.

De la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del estudiante:

CURP (debe contar con la leyenda “CURP Certificada”)

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela primaria

Una vez realizado el proceso de registro e integración al programa, se llevará a cabo la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar a las personas que hayan completado su inscripción. Las fechas de entrega serán informadas con anticipación a través de las escuelas y los canales oficiales del Gobierno de México.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

Para realizar el registro es necesario contar con Llave MX. Para obtenerla, ingresa al portal digital www.becaritacetina.gob.mx y da clic en “Crear cuenta Llave MX”. Posteriormente, sigue estos pasos:

Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP). Marca la casilla “No soy un robot” y da clic en “Continuar”. Escribe tu código postal y selecciona tu colonia; luego da clic en “Siguiente”. Agrega un número de celular o un correo electrónico y presiona “Siguiente”. Crea una contraseña, escríbela y guárdala en un lugar seguro. Lee el aviso de privacidad y marca el recuadro correspondiente. Llena el captcha y da clic en “Finalizar”.

Una vez que cuentes con tu Llave MX, regresa al portal mencionado y continúa con la solicitud. Para completar el proceso, primero deberá realizarse el registro de la madre, padre o tutor y posteriormente el del estudiante:

Da clic en “Iniciar sesión con Llave MX”. Revisa que los datos mostrados sean correctos; luego selecciona y sube una identificación oficial vigente. Escribe los datos de tu domicilio y adjunta un comprobante de domicilio. Lee y acepta el aviso de privacidad y da clic en “Guardar registro”. Selecciona “Registrar un estudiante”. Escribe la CURP de tu hijo o hija y da clic en “Validar CURP”. Verifica los datos mostrados e introduce la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela; luego da clic en “Buscar CCT”. Una vez identificado el plantel, escribe el nivel escolar, turno, grado y parentesco con el estudiante. Lee y acepta el manifiesto, y da clic en “Guardar y continuar”. Finalmente, revisa la información y presiona “Aceptar” para descargar el comprobante de registro.

Con este programa, el Gobierno de México busca apoyar la continuidad educativa de niñas y niños de primaria, brindando un respaldo económico a las familias y fomentando que los estudiantes permanezcan en las aulas durante su formación básica.

