Beca Rita Cetina Primaria 2026: Requisitos que debes cumplir para recibir 2 mil 500 pesos

La Beca Rita Cetina es una iniciativa creada por el Gobierno de México con el objetivo de apoyar a estudiantes de educación básica mediante incentivos económicos que faciliten su permanencia en el sistema educativo. El pasado lunes 2 de marzo, el programa abrió una nueva convocatoria de registro para alumnos de primaria, la cual permanecerá disponible hasta el 19 de marzo, por lo que aún hay tiempo para que más estudiantes se sumen.De acuerdo con la descripción del programa, se prevé apoyar a las familias con uno o más menores de edad que estudien en una escuela pública, mediante un pago anual de 2 mil 500 pesos, recurso que tiene como propósito ayudar a cubrir gastos relacionados con útiles escolares y uniformes.El trámite es gratuito y se realiza en línea y, al tratarse de una beca universal, será otorgada a todos los estudiantes que presenten la documentación solicitada en tiempo y forma.Entre los requisitos principales para realizar la solicitud se encuentran datos personales de la madre, padre o tutor, así como del estudiante.De la madre, padre o tutor:Del estudiante:Una vez realizado el proceso de registro e integración al programa, se llevará a cabo la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar a las personas que hayan completado su inscripción. Las fechas de entrega serán informadas con anticipación a través de las escuelas y los canales oficiales del Gobierno de México.Para realizar el registro es necesario contar con Llave MX. Para obtenerla, ingresa al portal digital www.becaritacetina.gob.mx y da clic en "Crear cuenta Llave MX". Posteriormente, sigue estos pasos:Una vez que cuentes con tu Llave MX, regresa al portal mencionado y continúa con la solicitud. Para completar el proceso, primero deberá realizarse el registro de la madre, padre o tutor y posteriormente el del estudiante:Con este programa, el Gobierno de México busca apoyar la continuidad educativa de niñas y niños de primaria, brindando un respaldo económico a las familias y fomentando que los estudiantes permanezcan en las aulas durante su formación básica.