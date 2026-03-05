Jueves, 05 de Marzo 2026

Beca Rita Cetina Primaria 2026: Requisitos que debes cumplir para recibir 2 mil 500 pesos

El Gobierno de México abrió un nuevo periodo de registro para la Beca Rita Cetina dirigido a estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Madres, padres y tutores podrán realizar el trámite para incorporar a sus hijos al programa educativo impulsado por el gobierno federal. EL INFORMADOR/ARCHIVO/ESPECIAL

La Beca Rita Cetina es una iniciativa creada por el Gobierno de México con el objetivo de apoyar a estudiantes de educación básica mediante incentivos económicos que faciliten su permanencia en el sistema educativo. 

El pasado lunes 2 de marzo, el programa abrió una nueva convocatoria de registro para alumnos de primaria, la cual permanecerá disponible hasta el 19 de marzo, por lo que aún hay tiempo para que más estudiantes se sumen.

De acuerdo con la descripción del programa, se prevé apoyar a las familias con uno o más menores de edad que estudien en una escuela pública, mediante un pago anual de 2 mil 500 pesos, recurso que tiene como propósito ayudar a cubrir gastos relacionados con útiles escolares y uniformes.

Requisitos para solicitar la Beca Rita Cetina

El trámite es gratuito y se realiza en línea y, al tratarse de una beca universal, será otorgada a todos los estudiantes que presenten la documentación solicitada en tiempo y forma.

Entre los requisitos principales para realizar la solicitud se encuentran datos personales de la madre, padre o tutor, así como del estudiante.

De la madre, padre o tutor:

  • CURP
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del estudiante:

  • CURP (debe contar con la leyenda “CURP Certificada”)
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela primaria

Una vez realizado el proceso de registro e integración al programa, se llevará a cabo la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar a las personas que hayan completado su inscripción. Las fechas de entrega serán informadas con anticipación a través de las escuelas y los canales oficiales del Gobierno de México.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

Para realizar el registro es necesario contar con Llave MX. Para obtenerla, ingresa al portal digital www.becaritacetina.gob.mx y da clic en “Crear cuenta Llave MX”. Posteriormente, sigue estos pasos:

  1. Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP).
  2. Marca la casilla “No soy un robot” y da clic en “Continuar”.
  3. Escribe tu código postal y selecciona tu colonia; luego da clic en “Siguiente”.
  4. Agrega un número de celular o un correo electrónico y presiona “Siguiente”.
  5. Crea una contraseña, escríbela y guárdala en un lugar seguro. Lee el aviso de privacidad y marca el recuadro correspondiente.
  6. Llena el captcha y da clic en “Finalizar”.

Una vez que cuentes con tu Llave MX, regresa al portal mencionado y continúa con la solicitud. Para completar el proceso, primero deberá realizarse el registro de la madre, padre o tutor y posteriormente el del estudiante:

  1. Da clic en “Iniciar sesión con Llave MX”.
  2. Revisa que los datos mostrados sean correctos; luego selecciona y sube una identificación oficial vigente.
  3. Escribe los datos de tu domicilio y adjunta un comprobante de domicilio.
  4. Lee y acepta el aviso de privacidad y da clic en “Guardar registro”.
  5. Selecciona “Registrar un estudiante”.
  6. Escribe la CURP de tu hijo o hija y da clic en “Validar CURP”.
  7. Verifica los datos mostrados e introduce la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela; luego da clic en “Buscar CCT”.
  8. Una vez identificado el plantel, escribe el nivel escolar, turno, grado y parentesco con el estudiante.
  9. Lee y acepta el manifiesto, y da clic en “Guardar y continuar”.
  10. Finalmente, revisa la información y presiona “Aceptar” para descargar el comprobante de registro.

Con este programa, el Gobierno de México busca apoyar la continuidad educativa de niñas y niños de primaria, brindando un respaldo económico a las familias y fomentando que los estudiantes permanezcan en las aulas durante su formación básica.

