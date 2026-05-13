La implementación de programas sociales en México continúa su curso, y uno de los apoyos más esperados por las familias es la Beca Rita Cetina para primaria. Conforme avanza el calendario escolar, los padres y tutores deben prepararse para recibir la tarjeta de pagos emitida por el Banco del Bienestar. Este respaldo económico está diseñado para mitigar los gastos asociados a la educación básica, específicamente para la compra de uniformes y útiles escolares.

En este escenario, las autoridades han establecido un protocolo para la entrega de los plásticos, asegurando que los recursos lleguen a los beneficiarios de manera segura y sin intermediarios.

De acuerdo con la información oficial emitida por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la distribución de estos plásticos se llevará a cabo en un periodo específico.

Las familias deben marcar sus calendarios, ya que las jornadas de entrega están programadas entre el 18 de mayo y el 31 de julio de 2026. Una vez que el plástico esté en su poder, los beneficiarios tendrán que esperar hasta el mes de agosto para recibir el depósito único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante. Esta calendarización está planeada estratégicamente para que las familias dispongan de los fondos justo antes del inicio del nuevo ciclo escolar, facilitando la adquisición de los materiales educativos necesarios.

Te puede interesar: Top 5 razas de perros más limpias: la mascota ideal para tu hogar

Entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina: lo que debes saber

Una de las dudas más frecuentes entre los solicitantes es cómo sabrán el momento y lugar exactos para recoger su plástico. Los lineamientos dictan que será la propia institución educativa, es decir, la escuela donde el menor está inscrito, la que convocará directamente a los padres para la entrega.

Además del aviso escolar, se informará a las familias a través del canal oficial de WhatsApp de su respectivo estado, una herramienta digital que agiliza la comunicación. La entrega es estrictamente personal; únicamente la madre, el padre o el tutor legal que solicitó formalmente la beca durante el periodo de registro está autorizado para recibirla.

Si el responsable no acude por su plástico en el día estipulado, la Coordinación Nacional de Becas se pondrá en contacto posteriormente para reprogramar la entrega. Sin embargo, es importante considerar que este contacto ocurrirá únicamente hasta que haya concluido la fase inicial de distribución de todas las tarjetas programadas a nivel nacional. Por ello, las autoridades piden paciencia a quienes pierdan su cita, ya que el proceso de rezago podría tomar varias semanas.

¿Qué documentos se necesitan para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

El adulto responsable deberá presentar una identificación oficial vigente con fotografía en original y copia. Adicionalmente, tendrá que entregar una copia de su acta de nacimiento, una copia de su Clave Única de Registro de Población (CURP) y una copia de un comprobante de domicilio reciente, el cual no debe tener una antigüedad no mayor a seis meses.

Por otro lado, también es de carácter obligatorio presentar la documentación que acredite la identidad del menor beneficiario del programa social. Para el estudiante de nivel básico, el tutor deberá portar una copia del acta de nacimiento y una copia de la CURP.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

