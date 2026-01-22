Beca Rita Cetina: fecha límite para recoger la tarjeta en estas escuelas

La Beca Rita Cetina es un programa prioritario del Gobierno de México para apoyar económicamente a familias con estudiantes de educación básica, el objetivo de la misma es el asegurar que ningún alumno abandone la escuela por falta de recursos.

Aquellos que ya cuenten con el registro previo de este apoyo económico, podrán acudir por su tarjeta de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, la entrega se llevará a cabo este jueves 22 de enero de 2026. A continuación, te informaremos cual es la institución educativa a la cual debes acudir para acceder a tu tarjeta.

¿En qué escuelas hay entrega de tarjetas Beca Rita Cetina este 22 de enero 2026?

La entrega de los plásticos del Bienestar, correspondientes al apoyo económico educativo, sigue su curso, estas son las sedes correspondientes para el día de hoy:

Escuela Secundaria 139 "Prof. Álvaro Garza Gracia", en Nuevo León - a las 12:30 horas en la institución educativa.

Escuela Secundaria 81 "Rubén Gómez Valero, en Saltillo, Coahuila - a las 14:00 horas en la institución educativa.

Requisitos de entrega para la tarjeta Beca Rita Cetina 2026

Te recordamos que al acudir a tu cita debes autentificar que eres el beneficiario correspondiente a este programa social, por lo que deberás acudir con los siguientes documentos oficiales:

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor que hizo el registro (original y copia).

Acta de nacimiento de la madre, padre o tutor, y del estudiante.

CURP de la madre, padre o tutor, y del estudiante.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

CT