La muerte de un bebé de apenas un mes en Nuevo León volvió a encender la alerta sobre los riesgos de las caídas en recién nacidos. Mientras autoridades investigan lo ocurrido en Apodaca, otro caso ocurrido en Puebla ha generado indignación nacional por la muerte de menores en un ataque armado familiar.

Las autoridades de Apodaca investigan la muerte de un bebé de un mes de nacido ocurrida este jueves 21 de mayo dentro de un domicilio de la colonia Hacienda Las Margaritas.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor habría sufrido una caída accidental mientras era cuidado por su padre adolescente, identificado como Brandon Jared, de 16 años.

El caso ha causado conmoción debido a la corta edad del bebé y a las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

¿Qué ocurrió en Apodaca?

Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 de la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Crisantemo, en la colonia Hacienda Las Margaritas.

Según el relato proporcionado a las autoridades, el joven padre se encontraba solo cuidando a su hijo mientras su pareja había salido horas antes. Brandon Jared explicó que intentaba colocar al bebé en su cunero cuando presuntamente se le resbaló de los brazos y cayó boca abajo.

El adolescente aseguró que inmediatamente levantó al menor, pero en ese momento el bebé comenzó a vomitar leche y posteriormente dejó de respirar. Ante la emergencia, el joven solicitó apoyo al número 911.

Sin embargo, cuando paramédicos llegaron al lugar confirmaron que el infante ya no contaba con signos vitales. Las autoridades municipales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las causas exactas del fallecimiento.

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¿Por qué una caída puede ser tan peligrosa para un recién nacido?

Especialistas y organismos de salud advierten que los bebés de apenas semanas de nacidos tienen una enorme vulnerabilidad física, por lo que incluso golpes aparentemente menores pueden provocar consecuencias graves.

Entre los principales riesgos destacan:

Fragilidad del cráneo: los huesos de la cabeza aún no están completamente cerrados.

Mayor riesgo de lesiones cerebrales: un golpe puede causar inflamación o hemorragias internas.

Falta de control muscular en el cuello: los bebés no sostienen completamente la cabeza.

Síntomas tardíos: algunas lesiones pueden manifestarse horas después.

Sistema nervioso en desarrollo: el impacto de una caída puede ser más severo que en niños mayores.

Los expertos señalan que señales como vómitos, somnolencia excesiva, irritabilidad o dificultad para respirar después de una caída deben atenderse de inmediato.

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