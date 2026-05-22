Loreto: ciudadanos en la Paz buscan detener construcción de puerto recaudando firmas

La oposición contra el puerto de altura en Loreto ya salió de las reuniones políticas y llegó a las calles, tribunales y hasta la Ciudad de México. Ciudadanos, activistas y autoridades locales buscan frenar un proyecto federal que consideran una amenaza para el ecosistema y la identidad de Baja California Sur.

El conflicto por la construcción de un puerto de altura en Loreto continúa escalando. Este jueves por la noche, decenas de ciudadanos se reunieron en el malecón de La Paz para participar en una recolección masiva de firmas contra el proyecto impulsado por el Gobierno Federal.

La movilización tuvo como propósito manifestar formalmente el rechazo social hacia la obra planteada para la zona costera de Loreto, considerada una de las regiones naturales y turísticas más emblemáticas de Baja California Sur.

Ciudadanos salen al malecón para rechazar el puerto de altura

La protesta se desarrolló de manera pacífica durante la noche del jueves y reunió a habitantes preocupados por las posibles consecuencias ambientales y sociales del proyecto. Los asistentes aseguraron que la construcción del puerto carece de consenso ciudadano y advirtieron que podría modificar profundamente la tranquilidad que caracteriza a Loreto.

Además de firmar documentos de rechazo, los participantes expresaron su respaldo a la postura de los habitantes de la llamada histórica capital de las Californias, quienes han manifestado su inconformidad desde que se conoció el plan federal.

El movimiento ciudadano busca aumentar la presión social para detener la obra antes de que avance su desarrollo.

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El Gobierno de Baja California Sur enviará carta a Claudia Sheinbaum

La movilización ocurre días después de una reunión encabezada por el gobernador Víctor Castro Cosío, en la que se acordó enviar una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum. En el documento se plasmará el rechazo de habitantes y autoridades locales al proyecto del puerto de altura.

De acuerdo con lo expresado por los participantes de la protesta, el objetivo es que el Gobierno Federal tome en cuenta la postura social de Loreto antes de continuar con cualquier etapa de la obra.

La preocupación principal gira en torno al impacto que podría tener la infraestructura sobre el ecosistema marino y la vida cotidiana del municipio sudcaliforniano.

Paz Ochoa lleva el caso ante la Suprema Corte

La inconformidad no se ha limitado a las manifestaciones públicas. La presidenta municipal de Loreto, Paz Ochoa, tomó una decisión histórica al firmar una Controversia Constitucional para impugnar el proyecto.

El recurso legal será presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objetivo de defender la autonomía municipal y proteger los recursos naturales de la región. Con esta acción, el ayuntamiento busca que la SCJN analice si el proyecto federal invade competencias locales o representa un riesgo para el entorno ambiental que define la identidad de Loreto.

La decisión ha sido considerada por distintos sectores como uno de los movimientos institucionales más importantes dentro del conflicto.

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Activistas también protestan en Ciudad de México

El rechazo al puerto de altura ya trascendió las fronteras de Baja California Sur. En la Ciudad de México, jóvenes activistas también realizaron llamados públicos para exigir la cancelación del proyecto. Los manifestantes sostienen que el puerto podría afectar de manera irreversible el ecosistema marino de Loreto, reconocido internacionalmente por su biodiversidad y belleza natural.

La región es considerada uno de los puntos ecológicos más importantes del Golfo de California y forma parte de la identidad turística y ambiental del estado. Los activistas aseguran que cualquier alteración de gran escala en la zona costera podría tener consecuencias directas sobre especies marinas y actividades económicas ligadas al turismo y la conservación.

Mientras avanzan las protestas y los recursos legales, el proyecto del puerto de altura se ha convertido en uno de los temas más sensibles en Baja California Sur.

Por un lado, ciudadanos y activistas consideran que la obra representa una amenaza ambiental y social para Loreto. Por otro, las autoridades federales mantienen el proyecto como parte de la infraestructura planeada para la región. La discusión ahora se desarrolla en varios frentes: las calles, los espacios políticos y también los tribunales.

En medio de ese escenario, la presión ciudadana continúa creciendo y el conflicto podría alcanzar mayor relevancia nacional en las próximas semanas, especialmente tras la intervención de la Suprema Corte y el posicionamiento de distintos sectores sociales en defensa del ecosistema de Loreto.

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BB