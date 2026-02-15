Pensión Bienestar: ¿Qué documentos se necesitan para el registro que inicia MAÑANA?

El día de mañana, lunes 16 de febrero, dará inicio el periodo de registro para nuevos beneficiarios a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar. El proceso presencial se llevará a cabo en módulos del Bienestar, a los cuales, es necesario acudir con ciertos documentos.En conferencia de prensa presidencial, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, indicó que el registro se llevará a cabo de forma escalonada, conforme a un calendario por letra del primer apellido.Los módulos del Bienestar distribuidos en la República mexicana operarán en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo. No obstante, las personas que tengan alguna dificultad para acudir presencialmente al registro podrán solicitar una visita domiciliaria comunicándose directamente a la Línea del Bienestar. Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores:Pensión Mujeres BienestarDe acuerdo con la funcionaria, el registro se llevará a cabo del lunes 16 al domingo 22 de febrero, en el siguiente orden:Lunes 16 de febrero: A, B, CMartes 17 de febrero: D, E, F, G, HMiércoles 18 de febrero: I, J, K, L, MJueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R,Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, ZSábado 21 de febrero: todas las letrasDomingo 22 de febrero: todas las letrasDesde el primer mes de 2026, los programas del Bienestar registran un incremento en sus montos, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.Así quedan los pagos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB