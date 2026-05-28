Beca de Excelencia Telmex-Telcel: Fecha límite para el registro y requisitos

La Beca de Excelencia Telmex-Telcel se ha consolidado como uno de los apoyos educativos más importantes para estudiantes con alto rendimiento académico en México. Este programa ofrece beneficios económicos y tecnológicos a jóvenes que buscan continuar sus estudios y fortalecer su formación profesional.

La convocatoria fue publicada por el Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Telmex-Telcel, y si estás interesado en postularte, es importante conocer la fecha límite de registro, así como los requisitos y documentos necesarios para completar el proceso de inscripción sin contratiempos.

Beneficios

Las becas consisten en un apoyo económico mensual, equipo de cómputo y acceso gratis a internet lnfinitum, además de invitaciones a actividades exclusivas como talleres, cursos y conferencias.

Requisitos

Ser de nacionalidad mexicana, obtenida por nacimiento o por naturalización.

Estar inscrita/o en algún programa académico del IPN en la modalidad escolarizada de Nivel Superior, en el periodo escolar 2026/2 y haber sido becario de Excelencia Telmex-Telcel en el periodo 26/1.

Ser persona estudiante en situación académica regular.

Estar inscrito en modalidad escolarizada y haber cursado al menos el 30% de los créditos de su carrera. Se tendrá que comprobar un promedio mínimo de 9.0 si estudia en el área de Ciencias Médico Biológicas o Físico Matemáticas, y de 9.5 en Ciencias Sociales y Administrativas.

Realizar la solicitud de beca mediante la dirección electrónica señalada en el calendario del proceso.

Anexar la documentación complementaria que permita comprobar la veracidad de la información de cualquier punto de los criterios de priorización.

La información que la persona aspirante manifieste en la Solicitud de Beca, en el estudio socioeconómico y el Expediente Bancario deberá ser comprobable en todo momento, si así se requiere.

No exceder el número de periodos escolares de la trayectoria recomendada del plan de estudios de su programa académico con beca.

Para los casos en que la persona estudiante se encuentre cursando un segundo programa académico de manera simultánea en el IPN, la beca se otorgará únicamente para realizar o concluir el primero de ellos.

Las personas aspirantes y en su caso becarias de Nivel Superior, deberán registrar en www.sibec.ipn.mx una cuenta de correo electrónico institucional propia, así como número telefónico (local o móvil) vigente, donde puedan ser localizadas/os en todo momento.

Contar con una cuenta bancaria BBVA de débito o ahorros activa, la cual deberá ser titular de la misma, que permita recibir depósitos y/o transferencias electrónicas mayores al monto total de la beca y que no tenga límite de depósitos al mes.

Fecha clave para el registro y publicación de resultados

Registro de solicitudes: del 25 al 29 de mayo www.sibec.ipn.mx

Validación de requisitos: del 1al 3 de junio

Publicación de resultados: 5 de junio www.sibec.ipn.mx

Si resultas seleccionado para obtener la beca tienes del 8 al 12 de junio para registrar tu cuenta bancaria BBVA y subir tu expediente bancario. Es muy importante que al momento de registrar tu cuenta revises que los datos bancarios sean correctos, ya que si hay alguna equivocación la beca puede perder la beca.

KR