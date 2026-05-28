Beca de Excelencia Telmex-Telcel: Fecha límite para el registro y requisitos

La Beca de Excelencia Telmex-Telcel se ha consolidado como uno de los apoyos educativos más importantes para estudiantes con alto rendimiento académico en México. Este programa ofrece beneficios económicos y tecnológicos a jóvenes que buscan continuar sus estudios y fortalecer su formación profesional. La convocatoria fue publicada por el Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Telmex-Telcel, y si estás interesado en postularte, es importante conocer la fecha límite de registro, así como los requisitos y documentos necesarios para completar el proceso de inscripción sin contratiempos.Las becas consisten en un apoyo económico mensual, equipo de cómputo y acceso gratis a internet lnfinitum, además de invitaciones a actividades exclusivas como talleres, cursos y conferencias.Registro de solicitudes: del 25 al 29 de mayo www.sibec.ipn.mxValidación de requisitos: del 1al 3 de junioPublicación de resultados: 5 de junio www.sibec.ipn.mx Si resultas seleccionado para obtener la beca tienes del 8 al 12 de junio para registrar tu cuenta bancaria BBVA y subir tu expediente bancario. Es muy importante que al momento de registrar tu cuenta revises que los datos bancarios sean correctos, ya que si hay alguna equivocación la beca puede perder la beca.KR