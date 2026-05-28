Capacitan a casi 20 mil personas para prevenir casos de trata en CDMX

El Mundial de futbol está por llegar a nuestro país y como medida preventiva, en la ciudad de México se ha capacitado a 19 mil personas para identificar y prevenir casos de trata de personas , uno de los delitos con mayor potencial de aumentar durante eventos masivos como el torneo deportivo que arranca el próximo 11 de junio, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Burgada.

La Ciudad de México tendrá un papel protagónico al ser la sede inaugural del torneo, lo que atraerá a millones de turistas nacionales e internacionales. Este flujo masivo de visitantes representa un reto logístico y de seguridad sin precedentes, motivando a las autoridades locales a implementar estrategias preventivas para mitigar riesgos sociales , como la explotación sexual y laboral, garantizando un entorno seguro durante la celebración.

Como parte de las estrategias de prevención se han repartido más de mil cartillas de prevención en hoteles y lugares de alojamiento temporal de la ciudad, como parte del programa “Hospedaje Seguro" Se han capacitado a 19 mil personas, brindándoles formación e instrumentos para prevenir, identificar y denunciar casos de trata", dijo. Además, más de 400 servidores públicos han sido instruidos para brindar atención inmediata ante cualquier denuncia.

La campaña “Mundial sin Trata”

En el ámbito de la fiscalización, las autoridades han mantenido una postura estricta sobre los espacios de alojamiento, habiendo cerrado ya varios locales y detenido a varias personas por no cumplir la normativa.

Al presentar los avances de la estrategia de su administración en materia de derechos humanos en el contexto del Mundial, Brugada Molina precisó que en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas entra la Droga y el Delito se impulsará la campaña "Mundial sin Trata" que cuenta con una línea telefónica para atender casos de este tipo.

Van 15 espacios de alojamiento suspendidos por faltas a la normativa

Como parte de estas acciones, Brugada Molina explicó que también se ha capacitado a más de 400 servidores públicos para atender "de forma inmediata" cualquier caso probable de trata, lo que ya ha dado resultados, pues destacó que se han emitido 15 suspensiones de espacios de alojamiento que no cumplían con la normativa y se han detenido a 19 personas por este motivo.

El pasado 18 de mayo, un medio publicó en sus páginas que, hasta entonces, las autoridades capitalinas habían realizado 97 visitas de verificación a establecimientos de hospedaje en la Ciudad de México, que derivaron en 14 suspensiones y tres clausuras, debido a que incumplían con la normatividad, mientras que seis habían sido reabiertos tras una revisión de su documentación, de acuerdo con información que proporcionó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

TG