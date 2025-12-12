Basílica de Guadalupe registra asistencia de millones de peregrinos

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que, al corte de las 5:00 horas de este viernes 12 de diciembre, se registró la asistencia de al menos 13 millones de personas a la Basílica de Guadalupe.

En un comunicado, la dependencia precisó que, si bien ya concluyó el flujo más intenso, las autoridades permanecerán atentas ante la llegada de más peregrinos, prevista hasta el 14 de diciembre.

A lo largo de la jornada se brindaron 3 mil 441 atenciones médicas en el interior del atrio y 2 mil 476 en el exterior de carácter menor, de las cuales únicamente ocho requirieron traslado a un hospital , de acuerdo con las secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con la alcaldía Gustavo A. Madero.

En tanto, Locatel dio a conocer que se recibieron 58 reportes de extravío, de los cuales solo seis continúan activos.

De acuerdo con la religión católica, en esta fecha se conmemora la última aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego; quien en 1531 le encomendó un 9 de diciembre, llevar el mensaje al Fray Juan de Zumárraga, pidiendo la construcción de una iglesia en el Tepeyac, lugar donde se había manifestado.

Ante la duda del Obispo, posteriormente el 12 de diciembre la Virgen volvió a aparecerse y le pidió a Juan Diego subir al cerro del Tepeyac para recoger flores como una prueba de su petición, ya que durante el invierno era imposible que floreciera algo en la zona.

Con las flores recolectadas en su tilma, Juan Diego se dirigió nuevamente con Obispo para presentar las pruebas de la aparición mariana, pero al abrir su tilma, no solo se revelaron las flores, sino que también apareció la imagen impresa de la Virgen de Guadalupe, un hecho milagroso que es recordado en este día.

