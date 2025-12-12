Papa León XIV encomienda a los jóvenes a la Virgen de Guadalupe

Durante la tradicional misa en la Basílica de San Pedro en honor de la Virgen de Guadalupe, este viernes el Papa León XIV pidió a "La Morenita" que proteja a los jóvenes "de las amenazas del crimen, las adicciones y el peligro de una vida sin sentido".

"Acompaña, Madre, a los más jóvenes para que obtengan de Cristo la fuerza para elegir el bien y el valor para mantenerse firmes en la fe, aunque el mundo los empuje en otra dirección. (...) Aparta de ellos las amenazas del crimen, de las adicciones y del peligro de una vida sin sentido" , dijo el Pontífice en su homilía, pronunciada en español.

Este fue el primer 12 de diciembre en que León XIV presidió esta misa en honor a la Virgen de Guadalupe en la basílica de San Pedro que incluyó lecturas y cánticos de la celebración en español, inglés y portugués.

"Madre, enseña a las naciones que quieren ser hijas tuyas a no dividir el mundo en bandos irreconciliables, a no permitir que el odio marque su historia ni que la mentira escriba su memoria. Muéstrales que la autoridad ha de ser ejercida como servicio y no como dominio" , instó el papa.

Y añadió: "Instruye a sus gobernantes en su deber de custodiar la dignidad de cada persona en todas las fases de su vida. Haz de esos pueblos, hijos tuyos, lugares donde cada persona pueda sentirse bienvenida".

León XIV subrayó el papel de la Virgen de Guadalupe como portadora de consuelo en el continente: "Así ocurre en Guadalupe. En el Tepeyac, ella despierta en los habitantes de América la alegría de saberse amados por Dios".

Desde que fue elegido Pontífice, el Papa de nacionalidad estadounidense y peruana ha expresado en varias ocasiones su deseo de visitar América Latina, tras haber pasado más de 40 años como misionero y obispo de Chiclayo.

Hace un mes, preguntado por los periodistas a su salida de su residencia en Castel Gandolfo, cerca de Roma, el pontífice estadounidense explicó que el año que viene irá programando poco a poco los viajes, y exclamó que "por supuesto" le gustaría volver a América Latina.

"Yo encantado de viajar", dijo, para agregar que le gustaría visitar Fátima y Guadalupe en México, mientras que desveló que Uruguay y Argentina también están "pendientes" y que Perú "por supuesto".

