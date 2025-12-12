Ante la alerta que ha generado la Influenza virus A H3N2 subtipo K, también conocida popularmente como "supergripe", en Reino Unido y parte de Europa, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que hasta el momento no se ha identificado ningún caso en México.

En un comunicado, la dependencia del Gobierno mexicano también pidió a la población acudir a vacunarse para reducir riesgos durante la temporada invernal. Según la tarjeta informativa difundida por la SSa, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene "un monitoreo y análisis permanente" para la detección oportuna de cualquier eventual caso.

La autoridad sanitaria insistió que, si bien el virus de influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año en el país, hasta ahora no existe evidencia de circulación del subtipo K dentro del territorio mexicano.

"El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y estados Unidos, no ha sido identificado en México", resaltó la Secretaría de Salud. La dependencia exhortó a las personas a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las inmunizaciones correspondientes a la temporada invernal, especialmente contra covid-19, influenza y neumococo.

Recordó que estas vacunas reducen riesgos, previenen complicaciones y protegen la salud pública. Las autoridades señalaron que la vacunación está dirigida prioritariamente a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades que las colocan en condición de riesgo, con el fin de disminuir complicaciones asociadas a infecciones respiratorias durante los meses de mayor circulación viral.

El comunicado añadió que la Secretaría de Salud se mantiene comprometida con la protección sanitaria y seguirá informando de manera "oportuna y transparente sobre cualquier actualización" relevante en torno a la vigilancia epidemiológica y enfermedades estacionales.

En la actual temporada invernal, los sistemas de salud del país han reforzado campañas de prevención y difusión ante el incremento esperado de virus respiratorios, incluido el de influenza, cuya actividad suele intensificarse entre diciembre y febrero.

