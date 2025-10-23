Durante la tarde de ayer, una pareja fue ejecutada a balazos en la colonia de Barranca Honda, en Puebla, mientras circulaban en su camioneta. Se presume que el ataque fue directo.

Según información compartida desde un grupo de WhatsApp, vecinos alertaron a las autoridades y solicitaron una ambulancia y patrullas en los cruces de las calles 11 de Enero y "primera de Mayo".

El conductor de una camioneta tipo Voyager, después del alcance que le dieron sus atacantes, habría perdido el control, causando el impacto del vehículo contra un árbol ubicado antes de llegar a la calle 5 de Mayo. La camioneta contaba con placas de Tlaxcala.

Poco se sabe de las víctimas, de quienes se presume se llamaban Guillermo y Verónica . En grupos de WhatsApp de la colonia ubicada dentro del municipio de San Pablo Xochimehuacan , vecinos compartieron videos de la camioneta estrellada tras el ataque directo.

Vecinos compartieron videos de la camioneta estrellada tras el ataque directo. ESPECIAL / X

Testigos de la zona refirieron que, a la llegada de los elementos de la Policía Municipal y paramédicos, confirmaron que las dos personas ya no contaban con signos vitales.

A través de redes sociales, los habitantes del lugar compartieron imágenes del vehículo afectado y de la zona acordonada. En tanto, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Autoridades de seguridad de Puebla dieron a conocer el hecho a través de sus redes sociales. X / @SSC_Pue

Las autoridades no han emitido más declaraciones al respecto y, hasta el final de la redacción de esta nota, no hay detenidos por este ataque.

