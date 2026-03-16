La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que los bancos en México suspenderán actividades este lunes 16 de marzo de 2026, con motivo del megapuente correspondiente a la conmemoración del Benito Juárez. Esta fecha festiva se celebra cada año el tercer lunes de marzo, por lo que las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante ese día.

No obstante, aunque la mayoría de las instituciones financieras detendrá la atención al público en ventanillas, algunas operaciones seguirán disponibles, especialmente a través de canales digitales y cajeros automáticos.

Servicios que no estarán disponibles en los bancos

Debido al cierre temporal de sucursales, los usuarios no podrán realizar varios trámites presenciales durante el lunes 16 de marzo. Entre los servicios que quedarán suspendidos se encuentran:

Retiros y depósitos directamente en ventanilla.

Aclaraciones o consultas con gerentes bancarios.

Trámites relacionados con tarjetas de crédito o débito.

De acuerdo con la CNBV, la interrupción de servicios solo se aplicará durante ese día. Aunque se habla de un “megapuente” de cuatro días, este periodo prolongado de descanso corresponde únicamente a estudiantes de educación básica, es decir, de preescolar, primaria y secundaria.

Las actividades bancarias, en general, se reanudarán el martes 17 de marzo de 2026.

Operaciones que sí se pueden realizar

A pesar del cierre de sucursales, los clientes todavía podrán efectuar diversas operaciones utilizando herramientas alternativas. Entre ellas se encuentran los cajeros automáticos y la banca digital, que continuarán funcionando con normalidad.

Asimismo, las sucursales bancarias ubicadas dentro de centros comerciales o tiendas de autoservicio también permanecerán cerradas durante esa jornada.

Banco Azteca sí abrirá el 16 de marzo

Mientras la mayoría de instituciones financieras suspenderá actividades, Banco Azteca sí brindará servicio ese día. La entidad operará en su horario habitual en todas sus sucursales del país.

El horario anunciado es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, aplicable en las oficinas que la institución tiene en distintas regiones de la República Mexicana.

Durante esas fechas, las instituciones bancarias suspenderán la atención en sucursales, aunque varios servicios digitales seguirán disponibles para los usuarios.

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BB