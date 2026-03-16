"Lady Pepitas", la presunta funcionaria que discriminó a policía en CDMX | VIDEO

Una mujer que portaba un uniforme con insignias de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) recibió el mote de "Lady Pepitas" por parte de usuarios de redes sociales en internet, luego de que fuese captada discriminando a una mujer durante el operativo de seguridad dispuesto en el Estadio Olímpico Universitario para el Pumas contra Cruz Azul de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

La situación que quedó grabada en video ocurrió cuando elementos de la policía atendieron una presunta agresión de dos aficionados que aparentaban estar en estado de ebriedad y se encontraban atacando a otros asistentes al partido. Las uniformadas escoltaron a los involucrados a la salida del estadio, en donde se registró el incidente polémico.

Aparentemente, la mujer se acercó a las policías que habían retirado a los presuntos agresores y les comenzó a lanzar comentarios ofensivos y discriminatorios. La mujer vista con una chamarra de la FGJ de la CDMX dice a una de las policías: "No me hables de tú porque no somos iguales; yo sí fui a la escuela, mientras que a ustedes las sacaron de vender pepitas". El acto discriminatorio fue respondido por una de las oficiales, señalando que la mujer también es funcionaria pública y que su actuar está fuera de las responsabilidades de su puesto.

El video se difundió en plataformas digitales y la protagonista recibió el mote de "Lady Pepitas" acompañado de una serie de críticas por su accionar. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la mujer ha sido identificada como Verónica "N", auxiliar de Ministerio Público, quien habría asistido al partido acompañada de las personas que fueron retiradas por alterar la convivencia dentro del Estadio Olímpico Universitario.

�� Lady Pepitas :

Esta mujer de Fiscalía discriminó a comerciantes.

��

"No me hables así, yo sí estudié, tú eres un vende pepitas".

��

¿Bien educada?

�� #TioTendencias #CDMX pic.twitter.com/NJsw5mKHvT— ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) March 15, 2026

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