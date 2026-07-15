Si recibes algún apoyo del Bienestar y tu apellido inicia de la H a la M, esta información es vital hoy. El Banco del Bienestar emitió un aviso urgente sobre los pagos de esta semana para evitar que des vueltas en vano o arriesgues tu dinero ante posibles fraudes.

La dispersión de recursos correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026 continúa su marcha de forma ininterrumpida en todo México. Sin embargo, las autoridades financieras y operativas han notado que un gran número de beneficiarios acuden a las sucursales bancarias mucho antes de su fecha asignada, lo que genera aglomeraciones bajo el sol o la lluvia y retrasa el servicio para quienes sí les corresponde cobrar ese día.

Por esta razón, la Secretaría del Bienestar, actualmente encabezada por la secretaria Leticia Ramírez Amaya, en estrecha coordinación con la institución bancaria, lanzó un recordatorio contundente a la población. El mensaje principal y más importante es que el dinero no se pierde si no se retira el mismo día del depósito, ya que los fondos permanecen completamente seguros en la cuenta personal de cada beneficiario, generando tranquilidad y certeza.

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¿Qué apellidos cobran esta semana y en qué fechas exactas?

El operativo de pago, impulsado y supervisado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está diseñado estratégicamente para ser escalonado y ordenado. Esto significa que el depósito de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, así como el de otros programas sociales prioritarios, se realiza estrictamente por orden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del apellido paterno del titular de la tarjeta.

Para esta semana central del mes de julio, el calendario oficial marca el turno de un bloque muy específico de letras que abarcan gran parte de la población. Si tu primer apellido comienza con alguna de las siguientes consonantes, debes prestar mucha atención a la fecha exacta en la que tu saldo estará disponible para retiro en el cajero automático o en ventanilla:

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Miércoles 15 de julio: Corresponde a las letras H, I, J, K (ejemplos: Hernández, Ibarra, Jiménez, Juárez).

Corresponde a las letras H, I, J, K (ejemplos: Hernández, Ibarra, Jiménez, Juárez). Jueves 16 de julio: Asignado exclusivamente a la letra L (ejemplos: López, Luna, Lara).

Asignado exclusivamente a la letra L (ejemplos: López, Luna, Lara). Viernes 17 y Lunes 20 de julio: Destinado a la letra M (debido a la inmensa cantidad de personas con apellidos como Martínez o Morales, el sistema requiere dos días hábiles de procesamiento).

Montos oficiales y compatibilidad de los programas sociales

Es fundamental recordar cuánto dinero debes ver reflejado en tu cuenta al momento de consultar tu saldo para evitar confusiones. Los beneficiarios de la pensión para adultos mayores reciben un total de 6,400 pesos bimestrales, mientras que las mujeres inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar obtienen 3,100 pesos, y las personas registradas en el programa de discapacidad reciben un apoyo económico de 3,300 pesos directos y sin intermediarios.

Además, las autoridades aprovecharon este aviso para aclarar un rumor muy frecuente que circula en redes sociales y grupos de mensajería. Recibir un apoyo económico no cancela automáticamente otro; es decir, los programas son totalmente compatibles entre sí, siempre y cuando cada expediente esté actualizado de forma independiente en el padrón oficial del gobierno federal y se cumplan las reglas de operación vigentes.

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Tips rápidos de seguridad antes de ir al cajero automático

Finalmente, ante el lamentable aumento de reportes por intentos de fraude y extorsión, el banco emitió una serie de recomendaciones clave para proteger tu patrimonio. Nunca aceptes ayuda de extraños en los cajeros, no compartas tu NIP con absolutamente nadie y recuerda que la institución jamás te pedirá datos personales, contraseñas o números de tarjeta por medio de WhatsApp, mensajes de texto o llamadas telefónicas sorpresivas.

Verifica tu saldo desde la comodidad de tu casa: Utiliza la aplicación móvil oficial del banco o llama al número telefónico 800 900 2000 antes de salir a la calle.

Utiliza la aplicación móvil oficial del banco o llama al número telefónico 800 900 2000 antes de salir a la calle. Acude siempre acompañado: Si eres una persona mayor o tienes problemas de movilidad, procura ir a la sucursal con un familiar o alguien de tu entera confianza.

Si eres una persona mayor o tienes problemas de movilidad, procura ir a la sucursal con un familiar o alguien de tu entera confianza. Usa tu tarjeta en comercios establecidos: No necesitas retirar todo el efectivo de una sola vez; puedes pagar tus compras directamente en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia que cuenten con terminal bancaria.

No necesitas retirar todo el efectivo de una sola vez; puedes pagar tus compras directamente en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia que cuenten con terminal bancaria. Respeta tu turno al pie de la letra: Ir un día antes de tu fecha asignada en el calendario oficial solo resultará en que encuentres tu cuenta en ceros y pierdas tu valioso tiempo.

JM