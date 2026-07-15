SEP: Fecha del primer puente en el ciclo escolar 2026-2027

Tras concluir las actividades académicas y dar inicio a las vacaciones de verano, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se encargó de compartir este miércoles el nuevo calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027 con el objetivo de que los padres de familia, tutores y alumnos conozcan y consideren las nuevas fechas importantes para el próximo periodo de clases.

Antes de que la temporada de descanso se robe toda la atención de los estudiantes, el Gobierno de México, a través de la SEP, dio a conocer toda la información clave que la comunidad educativa debe considerar para el regreso a clases, el cual será el lunes 31 de agosto de 2026.

En el documento compartido por la dependencia se estipulan de manera precisa todas las actividades y recesos, como las sesiones de Consejo Técnico Escolar y los puentes , que se contemplan para el ciclo escolar, el cual abarcará lo que resta de 2026 y hasta julio de 2027.

¿Cuál será el primer puente del ciclo escolar 2026-2027?

Y aunque el periodo vacacional recién arrancó, son muchas las personas que ya esperan conocer cuál será el primer puente que dará a los menores un descanso largo en medio de su regreso a las actividades. Además, es importante conocerlo para que los tutores puedan organizarse, ya que, según el calendario, los estudiantes no tendrán que esperar mucho para disfrutar de su primer día de asueto.

La SEP marca que el primer asueto del ciclo escolar 2026-2027 será el 16 de septiembre, con motivo del Día de la Independencia de México, el cual se celebrará tan solo dos semanas y media después del regreso a clases.

Asimismo, el 25 de septiembre, último viernes del mes, se llevará a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases para los alumnos. Esto significa que durante el primer mes del ciclo escolar los niños y niñas tendrán dos días sin actividades escolares.

¿Qué otros días no habrá clases según el calendario de la SEP?

Además del primer puente, el calendario de la SEP contempla otros días de suspensión oficial de clases a lo largo del ciclo escolar 2026-2027. Estas son las fechas establecidas:

16 de septiembre de 2026: Independencia de México.

2 de noviembre de 2026: Día de Muertos.

16 de noviembre de 2026: Revolución Mexicana.

1 de febrero de 2027: Conmemoración de la Constitución.

15 de marzo de 2027: Natalicio de Benito Juárez.

5 de mayo de 2027: Batalla de Puebla.

Por otra parte, los estudiantes tampoco tendrán clases durante las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, programadas para las siguientes fechas:

25 de septiembre de 2026.

30 de octubre de 2026.

27 de noviembre de 2026.

29 de enero de 2027.

26 de febrero de 2027.

30 de abril de 2027.

28 de mayo de 2027.

25 de junio de 2027.

A estas suspensiones se suman los días destinados al registro de calificaciones, en los que también se suspenden las actividades para los alumnos. Estas fechas serán el 13 de noviembre de 2026, 5 de marzo de 2027 y 2 de julio de 2027.

Con este calendario, padres de familia, tutores y estudiantes podrán organizar con mayor anticipación sus actividades, vacaciones y periodos de descanso, además de conocer todas las fechas en las que no habrá clases durante el ciclo escolar 2026-2027.

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