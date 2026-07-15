Dos crímenes conmocionaron a Yucatán en las últimas 24 horas: en uno de ellos, un hombre mató a su propio sobrino mientras dormía por un tema de terrenos , mientras que en otro caso encontraron a un hombre y una mujer sin vida: esto es lo que se sabe.

Joven es asesinado por su propio tío con un bate de béisbol y... ¡un machete!

En el municipio yucateco de Dzidzantún, un hombre asesinó a su sobrino , al parecer por conflictos por posesión de tierras.

De acuerdo con medios locales el sospechoso, identificado como Jonny Chi, atacó a su sobrino, Pedro Chan Chi, mientras dormía en una hamaca.

El agresor lo golpeó con un bate de béisbol y posteriormente lo hirió con un machete, lo cual le provocó lesiones que le causaron la muerte.

Vecinos que escucharon los gritos avisaron a la Policía Municipal, cuyos agentes y paramédicos llegaron a la vivienda; lamentablemente, sólo confirmaron que el joven ya había fallecido.

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Tras el ataque, el presunto responsable se refugió en un predio cercano , donde posteriormente fue detenido por autoridades estatales con autorización de los familiares para ingresar al lugar. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Encuentran a un hombre y una mujer sin vida en Mérida

Asimismo, un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida al interior de un predio de la colonia Mercedes Barrera, en el sur de Mérida , en un caso que apunta a un posible feminicidio seguido de suicidio.

Familiares acudieron a la vivienda, donde encontraron a una mujer de 47 años sin vida sobre una cama y, en otra habitación, a un hombre de 51 años suspendido de un hamaquero.

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Trascendió que en el domicilio fueron localizadas dos hojas con mensajes presuntamente escritos por el hombre en los que hacía referencia a un supuesto motivo de índole personal relacionado con una presunta infidelidad.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos.

JM