Dos crímenes conmocionaron a Yucatán en las últimas 24 horas: en uno de ellos, un hombre mató a su propio sobrino mientras dormía por un tema de terrenos, mientras que en otro caso encontraron a un hombre y una mujer sin vida: esto es lo que se sabe.En el municipio yucateco de Dzidzantún, un hombre asesinó a su sobrino, al parecer por conflictos por posesión de tierras.De acuerdo con medios locales el sospechoso, identificado como Jonny Chi, atacó a su sobrino, Pedro Chan Chi, mientras dormía en una hamaca.El agresor lo golpeó con un bate de béisbol y posteriormente lo hirió con un machete, lo cual le provocó lesiones que le causaron la muerte.Vecinos que escucharon los gritos avisaron a la Policía Municipal, cuyos agentes y paramédicos llegaron a la vivienda; lamentablemente, sólo confirmaron que el joven ya había fallecido. Tras el ataque, el presunto responsable se refugió en un predio cercano, donde posteriormente fue detenido por autoridades estatales con autorización de los familiares para ingresar al lugar. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).Asimismo, un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida al interior de un predio de la colonia Mercedes Barrera, en el sur de Mérida, en un caso que apunta a un posible feminicidio seguido de suicidio.Familiares acudieron a la vivienda, donde encontraron a una mujer de 47 años sin vida sobre una cama y, en otra habitación, a un hombre de 51 años suspendido de un hamaquero. Trascendió que en el domicilio fueron localizadas dos hojas con mensajes presuntamente escritos por el hombre en los que hacía referencia a un supuesto motivo de índole personal relacionado con una presunta infidelidad.Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos.JM